İncekum’da ‘Mühür’ krizi çözüldü

Haber: Alper KUTAY
İNCEKUM'UN yeni muhtarı Orhan Baysal’ın geçen Pazartesi günü İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldığı ancak Alanya Kaymakamlığı’na gittiğinde “Eski muhtar mührü henüz teslim etmedi” yanıtıyla karşılaştığı ortaya çıkmış, bu duruma tepki gösteren İncekum Mahallesi sakinlerinden Recep Erdoğan, mührü teslim etmediği iddia edilen eski muhtar Ahmet Ali Doğan’a ateş püskürmüştü. “Muhtar mührü alamadığı için resmi işlem yapamıyor. Gerekirse mührü almak için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” diyen Recep Erdoğan, Dim TV’de yer alan haberin ardından eski muhtarın mührü Alanya Kaymakamlığı’na teslim ettiğini, yeni muhtar Orhan Baysal’ın da mührü teslim aldığını belirtti.Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 16:18