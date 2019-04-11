İncekum’da ‘Mühür’ krizi çözüldü

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Alanya Belediye Başkanlığı’nı 94 bin 56 oyla Adem Murat Yücel yeniden kazanırken, Alanya’nın 102 mahallesinde de muhtarlık seçimi yapıldı. 68’i kırsal olmak üzere 102 mahalle muhtarının tamamı mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu’ndan, mühürlerini ise Alanya Kaymakamlığı’ndan teslim alırken, İncekum Mahallesi’nin eski muhtarı olan Ahmet Ali Doğan’ın mührü gecikmeli de olsa teslim ettiği öğrenildi