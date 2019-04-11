İncekum’da ‘Mühür’ krizi çözüldü

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Alanya Belediye Başkanlığı’nı 94 bin 56 oyla Adem Murat Yücel yeniden kazanırken, Alanya’nın 102 mahallesinde de muhtarlık seçimi yapıldı. 68’i kırsal olmak üzere 102 mahalle muhtarının tamamı mazbatalarını İlçe Seçim Kurulu’ndan, mühürlerini ise Alanya Kaymakamlığı’ndan teslim alırken, İncekum Mahallesi’nin eski muhtarı olan Ahmet Ali Doğan’ın mührü gecikmeli de olsa teslim ettiği öğrenildi

İncekum’da ‘Mühür’ krizi çözüldü
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Haber: Alper KUTAY

İNCEKUM'UN yeni muhtarı Orhan Baysal’ın geçen Pazartesi günü İlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasını aldığı ancak Alanya Kaymakamlığı’na gittiğinde “Eski muhtar mührü henüz teslim etmedi” yanıtıyla karşılaştığı ortaya çıkmış, bu duruma tepki gösteren İncekum Mahallesi sakinlerinden Recep Erdoğan, mührü teslim etmediği iddia edilen eski muhtar Ahmet Ali Doğan’a ateş püskürmüştü. “Muhtar mührü alamadığı için resmi işlem yapamıyor. Gerekirse mührü almak için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” diyen Recep Erdoğan, Dim TV’de yer alan haberin ardından eski muhtarın mührü Alanya Kaymakamlığı’na teslim ettiğini, yeni muhtar Orhan Baysal’ın da mührü teslim aldığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 16:18
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