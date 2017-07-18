Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İncekum'da park ücretine isyan

Alanya Milli Emlak Müdürlüğü, İncekum Plajı otoparkından ücret alınması uygulamasına müdahale etti

İncekum'da park ücretine isyan

Alanya Milli Emlak Müdürlüğü, İncekum Plajı otoparkından ücret alınması uygulamasına müdahale etti

18 Temmuz 2017 Salı 23:01
İncekum'da park ücretine isyan
banner404

YILLARDIR plaja serinlemeye gelen vatandaşların, araçlarını ücretsiz park ettiği İncekum Plajı otoparkından bu yıl Alanya Belediyesi tarafından 5 TL park ücreti alınması tepkilere yol açtı. Bir kısmı Karayolları'na, bir kısmı da Hazine'ye ait olan otoparktan ücret alındığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçen Alanya Milli Emlak Müdürlüğü'nün, Alanya Belediyesi'ne resmi yazı yazarak otoparktan ücret alınması uygulamasına son verilmesini istediği bildirildi. Alanya Belediyesi'nin, Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi yazısı üzerine otoparktan ücret alınması uygulamasına son verip vermeyeceği merak ediliyor.
'YAKIT PARASI KADAR PARKA ÖDÜYORUZ'
Konuyla ilgili şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, "Batı Alanya sahillerinde halkın serinleyebileceği ender yerlerden biri de İncekum Halk Plajı. Yıllardır bu plaja gelir, aracımızı bu alana park ederek denize girerdik. Bu yıl Alanya Belediyesi otopark ücreti uygulaması başlatmış. Bu alan bildiğimiz kadarıyla Hazine'ye ait ve kıyı kenar çizgisi içerisinde. Kanuna göre tamamen halkın kullanımında. Umarız Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu uygulamaya son vererek, mağduriyetimizi önler. Alanya sınırları içerisinde neredeyse yakıt parası kadar otopark ücreti vermeye başladık" dediler.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanya Milli Emlak Müdürlüğüİncekum Plajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Avsallar gençlik 2017-07-19 00:02:14

Maliyecinin birinden park parası alındı heralde.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim