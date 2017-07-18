İncekum'da park ücretine isyan

YILLARDIR plaja serinlemeye gelen vatandaşların, araçlarını ücretsiz park ettiği İncekum Plajı otoparkından bu yıl Alanya Belediyesi tarafından 5 TL park ücreti alınması tepkilere yol açtı. Bir kısmı Karayolları'na, bir kısmı da Hazine'ye ait olan otoparktan ücret alındığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçen Alanya Milli Emlak Müdürlüğü'nün, Alanya Belediyesi'ne resmi yazı yazarak otoparktan ücret alınması uygulamasına son verilmesini istediği bildirildi. Alanya Belediyesi'nin, Milli Emlak Müdürlüğü'nün resmi yazısı üzerine otoparktan ücret alınması uygulamasına son verip vermeyeceği merak ediliyor.

'YAKIT PARASI KADAR PARKA ÖDÜYORUZ'

Konuyla ilgili şikayetlerini dile getiren vatandaşlar, "Batı Alanya sahillerinde halkın serinleyebileceği ender yerlerden biri de İncekum Halk Plajı. Yıllardır bu plaja gelir, aracımızı bu alana park ederek denize girerdik. Bu yıl Alanya Belediyesi otopark ücreti uygulaması başlatmış. Bu alan bildiğimiz kadarıyla Hazine'ye ait ve kıyı kenar çizgisi içerisinde. Kanuna göre tamamen halkın kullanımında. Umarız Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bu uygulamaya son vererek, mağduriyetimizi önler. Alanya sınırları içerisinde neredeyse yakıt parası kadar otopark ücreti vermeye başladık" dediler.