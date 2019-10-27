İnanılmaz olay! 700 bin TL değerinde kargo ürünleri yüklü tır ortadan kayboldu

OLAY, Denizli'nin Honaz ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre özel bir kargo şirketi Denizli ve çevresinde toplanan kargoları ürünlerini İstanbul'a götürmesi için tır kiraladı. OSB'deki kargonun ana merkezine gelen tıra buradaki kargolar yüklendi. Yaklaşık 700 bin TL tutarında kargo ürünüyle yola çıkan 17 ED 084 plakalı tır ile kargo şirketi arasında GPS bağlantısı yaklaşık 1 saat sonra kesildi. Kargo şirketi önce kaza olduğunu düşünüp ardından sürücü ve muavini aradı. Ancak her ikisine de ulaşamayan şirketi görevlileri daha sonra jandarmayı arayarak durumu anlatıp şikayetçi oldu.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, tır sürücüsü ve yanındaki şahsın kimlik bilgilerini tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı. Şahısların yola çıktıktan sonra tırın plakasını değiştirdikleri tahmin edilirken içerisinde 700 bin TL kargoyla bir anda ortadan kaybolan tır her yerde aranıyor.