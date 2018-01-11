Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 11 Ocak 2018 Perşembe
Günlük Burç Yorumu - 11...
Android sürümlerinin kullanım oranları açıklandı!
Android sürümlerinin kullanım oranları açıklandı!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 11 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Soğan ile gripten kurtulun!
Soğan ile gripten kurtulun!

İmzalar atıldı! O meslekler 35 yaşına kadar askerlik yapmayacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Milli Savunma ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre askerlik hizmetini yapmamış yargı mensuplarının askere sevkleri ertelendi. Buna göre HSK'nın göndereceği listedeki isimler 35 yaşına kadar askere alınmayacak

İmzalar atıldı! O meslekler 35 yaşına kadar askerlik yapmayacak

Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Milli Savunma ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre askerlik hizmetini yapmamış yargı mensuplarının askere sevkleri ertelendi. Buna göre HSK'nın göndereceği listedeki isimler 35 yaşına kadar askere alınmayacak

11 Ocak 2018 Perşembe 07:52
İmzalar atıldı! O meslekler 35 yaşına kadar askerlik yapmayacak
banner404

MİLLİ Savunma ve Adalet bakanlıkları ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) arasında, askerlik hizmetini yapmamış yargı mensuplarının askere sevklerinin ertelenmesine ilişkin protokol imzalandı.

Habertürk gazetesinde yer alan habere göre; darbe girişiminin ardından, 5 binin üzerinde yeni hâkim ve savcı mesleğe kabul edildi. Ancak bu isimlerin önemli bir kısmının askerlik hizmetini yapmamış olması, bir kez daha Adalet Bakanlığı ve HSK’yı harekete geçirdi. Bu isimlerin hemen askere alınmasının yargıda ciddi bir boşluk doğuracağı dikkate alınarak, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile temasa geçildi.

'Sevk tehir protokolü' 

Yapılan değerlendirmelerin ardından, 2 bakanlık ve HSK, hâkim ve savcılarla ilgili “sevk tehir protokolü” imzaladı. Protokol uyarınca, hâkim ve savcı adaylığına atanan yükümlülerin askere sevkleri eğitim süresince ertelenecek. Meslek öncesi eğitimlerini tamamlayan hâkim ve savcıların askere sevkleri ise müracaatları halinde 9 ay ertelenecek.

Protokol 10 yıl süreyle geçerli

10 yıl süre ile geçerli protokole göre, HSK, henüz vatani görevini yapmayan hâkim ve savcıların listesini MSB’ye gönderecek. MSB, listedeki isimlerin askere sevklerini 35 yaşını dolduracakları yılın sonuna kadar erteleyecek. Bu isimler, erteleme süresinin bitiminde, mayıs celp döneminde silah altına alınacak. Bu dönemde silah altına alınmak isteyenler ise HSK’dan alacakları “Askerliğe alınmasında sakınca yoktur” yazısı ile askerlik için başvurabilecek.

HSK, protokol imzasının ardından, resen askere sevk işlemlerinin ertelenmesi talebinde bulunulan 2 bin 33 ismi yayınladı. Askerlik hizmetini yapmamış ve söz konusu listede isimleri bulunmayan hâkim ve savcılar da erteleme için HSK’ya başvuracak. Kaynak: Habertürk

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Askerlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Yola savruldular...
Kimse ne olduğunu anlayamadı! Yola savruldular...
Yasa yola çıktı: Hayvan öldürenlere hapis cezası
Yasa yola çıktı: Hayvan öldürenlere hapis cezası
Antalya için kuvveti yağış uyarısı
Antalya için kuvveti yağış uyarısı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim