İmzalar ALKÜ’lü gençler için atıldı

ALANYA Belediyesi ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) arasında öğrencilerin faydalanabileceği belediyece şehrimizdeki üniversite öğrencilerine yönelik yürütülecek sosyal projelerin artırılmasını sağlamak amacıyla ALKÜ yerleşkesi içerisine çok amaçlı sosyal tesis yapımı ile ilgili ön protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü öncülüğünde ALKÜ Kestel Yerleşkesi içerisindeki bir alana, öğrencilerin ücretsiz faydalanabileceği bir sosyal tesis kurulacak. Sosyal tesis bünyesinde çamaşırhane hizmeti, yeni gelen öğrencilere konaklama danışmanlığı, ihtiyaç sahibi öğrencilere destek, öğrenci koçluğu, bekleme salonu ve kitaplık, özel günlerde etkinlikler, duyurular, ikramlar vb. hizmet verilecek.

BAŞKAN YÜCEL: “SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ OLACAK”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı ile sürekli temas halinde olduklarını, öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda sosyal projelere yön verdiklerini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla Alanya'ya gelen genç misafirlerimize kendi evlerindeymiş hissini vermek, Alanya'yı benimsetmek istiyoruz. Bu anlamda attığımız adımların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.