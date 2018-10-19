İMKON’dan ürkütücü tespit

SON 5 yıldır Türkiye'de müteahhitlik sektörünün sürdürülebilir olmaktan çıktığını ifade eden İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı (İMKON) Tahir Tellioğlu, "Durağanlaşan piyasa ve döviz kurları ile inşaat malzeme fiyatlarının yükselişi müteahhitlik sektörünü adeta kilitledi. Sektörü büyük bir krize ve buhrana sürükledi. Şu ana kadar sektörde batan müteahhit sayısının yaklaşık yüzde 20'ye yaklaştı, Bu şekliyle yıl sonunu bulmadan, sektörün yüzde 30'nun daha batma riskiyle karşı karşıya kalacağının ayak seslerini duymaktayız" dedi.

'KÖTÜ NİYETLİ FİRMALAR KONKORDATO İLE PİYASAYI TIKIYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruma el atmasını beklediklerini ifade eden Tahir Tellioğlu, "Konu sadece 400 bine yakın müteahhidin, 100 bininin taşıdığı batma riskini bertaraf etmek değil. Aynı zamanda bu 100 bine yakın batma riski olan müteahhidin ilişkili olduğu ortalama 5'er alt taşeron şirket, malzeme tedarikçilerini batırmaları ve inşaatlarında 700 bine yakın istihdam edilen kişinin de işinden olma riski var" değerlendirmesini yaptı.

'OTOBÜSÜ DEVİRMEYİN'

Ekonomik istikrar açısından inşaat sektörünün kaderine terk edilmemesi gerektiğini söyleyen Tellioğlu, ortalama yüzde 15 — 30 bandında kârla iş alan müteahhitlerin yüzde 70'lere yakın fiyat artışlarını sübvanse etmesinin mümkün olmadığını söyledi. Sektörün sürdürülebilirliği açısından kontrollü bir küçülmeye ihtiyaç olduğunu kaydeden Tellioğlu, "Ancak bunun yolu otobüsü devirmeden, Müteahhitler Odası altında mesleğe giriş ve işleyiş çerçevesini oluşturmak ve ülkemizde fazlalık olarak biriken müteahhitlik enerjisini daha profesyonel ve elenmiş bir şekilde yurtdışına taşımaktır" diye konuştu.

ALKOÇLAR KONKORDATO İSTEDİ

Son dönemde 3 bine yakın şirketin konkordato ilan ettiğine dikkat çeken Tellioğlu, "Maalesef bunların yüzde 75'inin inşaat ve inşaatla ilişkili şirketler. Bu durum da sektörün gerçekten ne kadar büyük bir sıkıntıya düşürdüğünü görüyoruz. Konkordato ilanlarına daha sıkı şartlar getirilerek, art niyetli kişilere de fırsat verilmemelidir" dedi.

HÜKÜMETE MÜDAHALE ÇAĞRISI

İMKON Başkanı Tellioğlu yaptığı değerlendirmede şu taleplerde bulundu:

— Hükümetimizin zorda olan müteahhitlere eşit ve adil bir şekilde; durumunu toparlayabileceklere fiyat farkı vererek işini devam ettirip kurtarmasını, süre sıkıntısı olanlara cezasız ek süre vermesini, işe başlamamış veya yeni başlamış aciliyeti olmayan işlerin tasfiye kararnamesiyle hızlıca tasfiyelerinin yapılmasını, son 3 aydır kriz ve zamlardan dolayı işe başlayamamış veya iş yapmak istemeyen firmaların yanmış olan teminatlarının iadesini ve yasaklılıklarının kaldırılmasını bu düzenlemelerle batma riski taşıyan kamu müteahhitlerinin önemli bir kısmı kurtarılacaktır.

— Özel sektörde kat karşılığı iş yapan müteahhitlerimize işlerini teslim edebilmeleri için cezasız sınırlı yeni ek süre verilmeli, konut kredi faizleri sosyal nitelik şartları çerçevesinde düşürülmeli, yıl sonuna kadar sınırlı olmak üzere sıfır konut satışlarında sıfır tapu harç bedeli muafiyeti getirilerek özel sektör konut piyasası canlandırılmalıdır, özel sektörün sorunlarının çözümü bu şekilde daha da kolaylaşacaktır.

Kaynak: Sözcü