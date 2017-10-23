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İmkansız aşk gerçek oldu! Artık tek bir istekleri var

16 yıldır kanserle mücadele eden Yeşim, kendisine âşık Orhan'ı "Ben hastayım." dese de sevdasından vazgeçiremedi. Evlenen çiftin şimdi ise son bir arzusu var: Çocuk sahibi olmak

İmkansız aşk gerçek oldu! Artık tek bir istekleri var

16 yıldır kanserle mücadele eden Yeşim, kendisine âşık Orhan'ı "Ben hastayım." dese de sevdasından vazgeçiremedi. Evlenen çiftin şimdi ise son bir arzusu var: Çocuk sahibi olmak

23 Ekim 2017 Pazartesi 10:06
İmkansız aşk gerçek oldu! Artık tek bir istekleri var
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YEŞİM Gökyar (25) ile Orhan  Koza (32)... Ezber bozan, dev bir aşk hikayesinin kahramanları. Onların aşkı, kansere inat yeşerdi. Sık sık rastlanan "Hasta olunca eşi terk etti" ve "Hastanede eşini bırakıp kaçtı" gibi haberlerin aksine onlar el ele verdi ve aşklarıyla ezber bozdu.

TEK ŞANS BÜYÜK UMUT

Yeşim cilt kanseri. Kendi deyimiyle "16 yıl, 192 ay, 832 hafta, 1 milyon 401 bin 160 saat"tir kanserle mücadele ediyor. En büyük destekçisi ailesi. Ailesi tedavi masraflarını, üç daire bir araba satarak karşıladı. Yeşim ise hastalığına pozitif bakış açısıyla karşı koydu. Hastane odasında "Kirli ayaklarınla benliğimde dolaşmana izin vermeyeceğim kansercim. Bunu sakın unutma" diye yazdı. "Kemoşla (kemoterapi) değil kansercikle savaşmayı seviyorum" dedi. Orhan ise bir ayakkabı firmasında çalışıyor. 6 kardeşi var. Yeşim'le aynı mahallede oturuyorlardı ama tanışmıyorlardı. Bir gün bir ortak arkadaşlarının aracılığıyla tesadüfen yolları kesişti. Yeşim'e aşık oldu ve peşine düştü. Daha ilişkilerinin başıydı. Yeşim, Orhan'a "Ben hastayım. Sana hiçbir şey veremem" dedi. O günlerde bir otomobil Yeşim'in ayağını ezmişti. Orhan, hastalığı buna yordu. Ta ki Yeşim'in bir arkadaşı, "O çok ileri derecede kanser. Ciddi sıkıntıları var. Sen bu kıza boşuna ümit verme" diyene kadar. Hastalığı öğrenince sarsıldı Orhan ama sevdasından vazgeçmedi. Yeşim'i alın yazısı gördü. "Bu kızın bir gün bile ömrü varsa onunla evleneceğim" dedi.

Yeşim'in çocuk için tek canlı yumurtasının kaldığı belirlenince; Orhan "Hemen evlenelim" diye ısrarcı oldu ve onu ikna etti. Geçen 24  Eylül'de evlendiler. Şimdi bir çocuk sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisi görüyorlar. Belki tek şansları var ama umutları büyük. Yeşim Gökyar "Doktorlar benim için "Yapabilecek birşey yok" dedi. Dosyamı kapatıp beni taburcu etti. Ben ölümle savaşırken o bana aşık oldu. Ben kanser olduğum için onu istemedim. O ise bana "Ne olursa olsun seninle evlenmek istiyorum" dedi. Ailesini beni istemeye gönderdi. İki ay sonra evlendik. Kanserciğe inat Orhan'a bir bebek vereceğim" diye konuştu.

Orhan, kanser tedavisi gördüğü için saçları dökülen Yeşim gibi saçlarını kazıttı. Günlerce onunla hastanede kaldı. 

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Bir Aşk HikayesiLove StoryEylülSabahBebek
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