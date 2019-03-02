‘İmar barışı’ devam ediyor

İMARA aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı konutların kayıt altına alınması için başlatılan İmar Barışı’nda başvurular devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Aralık ayında süreyi 6 ay daha uzatarak 15 Haziran 2019 tarihine uzatma kararı aldıklarını belirtmesinden sonra Antalya genelinde yoğun bir başvurular yapılmaya devam ediyor. Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Antalya ve 19 ilçesinde27 Şubat itibariyle toplam ‘Yapı Kayıt Belgesi’ sayısı 144 bin 514’e ulaştı. Yapı kayıt belgesi için oluşturulan tutar ise 1 milyar 18 milyon 174 bin 531 TL 36 kuruş oldu.

EN FAZLA MANAVGAT

Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan istatistikler doğrultusunda oluşturulan 144 bin 514 yapı kayıt belgesi içerisinde en çok yapı kayıt belgesi verilen ilçe yüzde 13,2 ile Manavgat oldu. Manavgat’tan sonra ikinci sırada yer alan Kepez yüzde 12,7 ile takip ederken, Alanya ise yüzde 9,4 ile üçüncü sırada yer aldı. Oranları yüksek olan diğer ilçeler ise şu şekilde sıralandı: Yüzde 7,7 Muratpaşa, yüzde 6,5 Serik, yüzde 6,3 Kemer, 6,2 Aksu, yüzde 5,3 Kaş, yüzde 4,9 Gazipaşa, Korkuteli ise yüzde 4,5.

EN AZ İBRADI

Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan istatistikler doğrultusunda imar affından faydalanmak için yapılan başvurular içerisinde en az orana sahip ilçe ise yüzde 0,3 ile İbradı oldu. İbradı’yı ise ikinci sırada yüzde 1,0 ile Akseki takip ederken, üçüncü sırada ise yüzde 1,1 ile Demre yer aldı. Diğer ilçe oranları ise şu şekilde: Yüzde 1,9 Elmalı, yüzde 2,2 Finike, yüzde 2,8 Gündoğmuş, Döşemealtı ise yüzde 3,3.

NASIL BAŞVURULUR?

Af kapsamından yararlanmak isteyenler ‘e-Devlet’ sistemine giriş yaparak kurumlar bölümünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait sayfada yer alan ‘İmar Barışı Başvuruları’ bölümünden istenilen bilgileri girerek başvuru yapabilirler.