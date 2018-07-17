İmar Barışı ALTSO’da anlatıldı

ALANYA Belediyesi İmar Müdürü Murat Satı çok sayıda işadamının da katıldığı toplantının açılış konuşmasını ev sahibi olarak ALTSO Başkanı Mehmet Şahin yaptı. Şahin, amacı vatandaşın devletle olan ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması olan uygulamanın önemine vurgu yaptı.

Şahin konuşmasında; “Tıpkı 7143 sayılı vergi barışı yasasında olduğu gibi imar barışı da vatandaş ile devlet arasındaki bağları güçlendirmek, vatandaşların devlete olan hükümlülüklerini daha kolay yerine getirebilmesine olanak sağlıyor. Bu manada ciddi krizlerden geçen ülkemizde biz işadamları temsilcileri olarak bu tür yasaları destekliyoruz. Özellikle yatırımcının önünü açacağına inandığımız çok sayıda yasanın hızla yürürlüğe girdiğini görmek sevindirici. Yasanın çıkmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve TBBM’si mensuplarına teşekkür ediyoruz” dedi.

ALTINAY; “ARACILARA İTİBAR ETMEYİN”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay da yakın dostu ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’den davet alarak geldikleri Alanya’da insanları birinci elden bilgilendirmeyi hedeflediklerini belirterek “Bizim amacımız uygulamaya giren İmar Barışı Yasası hakkında halkımızı en doğru bir şekilde bilgilendirmek ve maksimum derecede faydalanmalarını sağlamaktır. Kesinlikle aracı kurumlara itibar etmeyin. Kimseye bu uygulamadan yararlanmak için de ödeme yapmayın. Bizlere 24 saat ulaşabilirsiniz. Çok kıymetli dostum Mehmet Şahin aracılığı ile zaten Alanya’daki gelişmeleri sürekli takip ediyoruz" dedi.

Toplantıda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan sunumun ardından soru cevap bölümüne geçildi. Burada katılımcıların sorularını yanıtlayan İl Müdürü Tevfik Altınay, vatandaşın imar barışıyla ilgili başvuru aşamalarında neler yapması gerektiği, imar barışının kapsamı ve birçok konuda merak edilen konuları aktardı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Tevfik Altınay, yapı kayıt başvuru tarihi müracaatlarının 31 Ekim'de sona ereceğini hatırlatarak, ücret ödemelerinin ise 31 Aralık 2018 tarihinde son bulacağını kaydetti. Altınay, "Kayıt belgesi bina ruhsatsız ya da ruhsata aykırı problemin ortadan kalması içindir. Antalya için iki tane yerde kayıt belgesi alınamaz. Bir tanesi sosyal donatı alanları olan yol, yeşil alan, park gibi alanlardır. Üçüncü şahıslara ait olan yerlere yapı belgesi alınamaz. Kayıt belgesi alınırken yetkili sadece şahıslardır. E-devlet üzerinden girilecek. Devlet vatandaşına güvenerek beyanını esas alıyor. Bu konularla ilgili bizim yetkilendirdiğimiz hiçbir kurum yoktur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak 24 saat hizmet veriyoruz. 10 tane masa açtık. Masa sayısını 20'ye çıkaracağız. Vatandaşlarımız işlerini e-devletten halledemiyorsa bize başvursunlar problemlerini çözeriz" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2018, 18:22