'İmar Affı' uyarısı

BELEDİYE Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Sakar’ın yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Adil Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Tayfun Ilgaz, Antalya İmar ve Planlama Şube Müdürü Seçil Tokuçoğlu, kamu kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda İmar Barışı ile ilgili bilgi verilerek, vatandaşların soruları cevaplandı.

‘GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIZ’

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Sakar “Gazipaşa Kaymakamlığına yeni başladım. Yaklaşık 3 haftadır kaymakamlık görevim var. Rutin tanışmaların yanı sıra sizlerle tanışmak istedik. Antalya merkezden gelen misafirlerimiz var. Bugünkü ana konumuz olan İmar Barışı ile ilgili sizlere bilgi verecekler. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum, ilçemizde hep birlikte güzel hizmetler yapmayı da Allah’tan diliyorum” dedi.

İMAR BARIŞI KONUŞULDU

Antalya İmar ve Planlama Şube Müdürü Seçil Tokuçoğlu, İmar Barışı Yasası’nın, 31 Aralık 2017 sonu itibariyle bitmiş, ruhsatsız ve imar kanununa aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla çıktığını kaydetti. Şube Müdürü Tokuçoğlu, imar barışı yasasıyla vatandaşların kayıtsız yapılarının kayıt altına alındığını, bu konuda vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için zamanında ilgili müracaatları yapmaları gerektiğini söyledi. Yapılacak müracaatlar hakkında bilgi veren Tokuçoğlu, e-devlet üzerinden başvuruların yapıldığını ve herkesin başvurularını rahatça yapabildiklerini belirtti. Tokuçoğlu, vatandaşların e-devlet sistemi üzerinden bilgileri girerek Yapı Kayıt Belgesi aldığını kaydetti.

ORMANLIK ALANI KAPSAMIYOR

2018’de yapılmış bir yapıya belge düzenlenemeyeceğini ifade eden Tokuçoğlu, vatandaşları uyararak "Şu an yasa bunu kapsamıyor. Sadece kabası bitmiş, çatısı bitmiş, devam eden ama iç düzenlemesi bitmeyen inşaat varsa ilave inşaat alanı yapmamak kaydıyla yapının eksikleri tamamlatılabiliyor. İlave inşaatı yapma isteği varsa yapıda, bu ruhsatla yapılabilecek bir şeydir. Bu belgeyle, bu kanun kapsamında değil” diye konuştu. Yaylalarda bulunan mera alanlarına yapılan evlerle ilgili bilgi veren görevliler, mera alanlarına beton yapılar yaparak, meraları tahrip edenlere cezai işlem uyguladıklarını kaydettiler. Gazipaşa Orman İşletme Müdürü Soner Özcan ise ormanlık alanlar içerisinde yer alanların imar affına girmediğini belirterek, bu konuya açıklık getirdi.