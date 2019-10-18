İmamoğlu’ndan 'habersiz' gar ihalesi için tepki: İstanbul adına çok öfkeliyim!

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), “2020-2024 Startejik Planlaması” kapsamında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde (AGSM) “Muhtarlar Çalıştayı” düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalıştayın kapanış konuşmasını yapmadan önce, sembolik olarak toplam 13 muhtarı, 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında AGSM'deki makam odasında ağırladı.

İmamoğlu, muhtarların, “Nasılsınız” sorusuna, “Çalıştıkça daha iyi oluyorum. Herkese de tavsiye ediyorum” yanıtını verdi. “Muhtarlarımızı seviyoruz. Muhtarlarımızla bir arada olmaktan da keyif alıyoruz” diyen İmamoğlu, “Bu güzel gününüzü tebrik ediyorum. Muhtarlarımızla birlikte olmak, beraber çalışmak demokrasi bilincimizin mihenk taşı, belki de ilk noktası olan bu makamı, hak ettiği şekilde muhafaza etmek ve geliştirmek arzusundayız. Bugün yapılan çalıştayınız da bunun bir parçası ama bir başlangıç. Daha da ileri götürmek arzusundayız. Sizlerin düşünceleri bizim için çok değerli bir yer kapsayacak ve oradan yola çıkarak bizim eklediklerimizle daha yukarı çıkacağından kuşku duymayın” diye konuştu.

“NE KADAR PAYLAŞIRSAK, İŞİMİZ O KADAR KOLAYLAŞIR”

İstanbul büyük bir şehir olduğunu belirten İmamoğlu, “İstanbul'da biz yönetimi ne kadar paylaşırsak, ne kadar paylaştırırsak işimiz bir o kadar da kolaylaşacak. Bu kolaylaşan sistem, aslında toplumun birçok sorununu çözecek. Onun için zaten demokrasi dediğimiz kavram çok güzel ve değerli. Şu tanımı çok severim: Demokrasi, seçenlerin yönetme hakkının olduğu; ama seçmeyenlerin de var olma hakkının korunduğu bir sistemdir. ‘Ben oy verdim, her şeyi ben bilirim. Oy verdiğim adam seçildi, her şeyi o yapsın!' Öyle bir şey değil. Tam aksine, vatandaşa eşit haklara sahip olduğunu hissettiren bir sistem. O bakımdan mekanizmanın en güçlü başlangıç noktasında duruyorsunuz. Birçok işimiz var; ama bu alanda da güçlü adımlar atacağız” dedi.

“MAHALLE MECLİSLERİNİN BAŞKANI MUHTARLAR OLACAK”

“İBB, ilk defa bir ‘Kent Konseyi' oluşturdu bugün” diyen İmamoğlu, “Eksiği, artısı vardır; ama ilk defa kent konseyi oluşturduk, bu değerli. İstanbul'da ilk defa, göreceksiniz yüzbinlerce insanı kapsayacak bir gönüllü sistemi geliştiriyoruz. Bunu kanunda da yeri var. Her kamu kurumunun gönüllülerden faydalanma mekanizması söz konusu. ‘Şehrin gönüllüleri' tanımını geliştiriyoruz. Bütün bunlardan sizler de faydalanacaksınız. Onlar da sizden faydalanacak. İkinci hedefimiz de mahalle meclisleri. Bu mahalle meclislerinin tereddütsüz başkanı muhtar. Hedefimiz, mahallelerde o meclisleri kurabilmek. Bunu seçim beyannamemizde açıkladık” ifadelerini kullandı.

“BAKANLIK, GARLARI İHALESİZ İBB'YE VEREBİLİRDİ”

İmamoğlu, daha sonra çalıştayın yapıldığı salona geçerek, İstanbul'da görev yapan 961 mahallenin muhtarlarıyla buluştu. Prof. Dr. Murat Şeker'in, çalıştay sonuçlarını açıklamasının ardından mikrofonu alan İmamoğlu, “Demokrasinin başlangıç noktaları” olarak tanımladığı muhtarlarla yeni dönemde yapacakları çalışmalardan söz etti. İmamoğlu, konuşmasının sonuna doğru sözü Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının ihale sürecinde yaşanan skandala getirdi. Her iki garın da İstanbul'a göç edenler açısından sembol yapılar olduğunu belirten İmamoğlu, ihale sürecinde yaşananları özetledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kar amacı gütmeksizin, sosyal ve kültürel amaçlı ihaleye çıktığını belirten İmamoğlu, “Bilmenizi istiyorum; bir kamu kurumu, bir başka kamu kurumuna, bu amaçlarla isterse ihalesiz devir yapabilir. Yani Ulaştırma Bakanlığı isterse orayı İBB'ye verebilir. İstanbul'da bunun yüzlerce örneği var. Dedim ki, ‘Yanlış yapıyorsunuz'. Biz, buradayız. Buraları en iyi şekilde değerlendirir, halkın hizmetine sunarız. Ama Bakanlık açıklama yaptı; ‘Büyükşehir bu ihaleye giremez' dedi. Niye giremez? Cevap yok; giremez! Motivasyonlarının ne olduğunu sordum. Bu motivasyonu size sağlayan gerekçeniz ne? İBB dediğiniz, bu şehrin 16 milyonuna ait bir kurum. Size bu açıklamayı zorunlu hale getiren dayatma mı var?” sorularını yöneltti

“BUNU YAPANLARDAN DEVLET ADAMI OLMAZ”

İBB'nin dosyalarının incelemesinde ve onay verilmesi sonucunda ihaleye girdiklerini kaydeden İmamoğlu, kendilerine “rakip” olan firmayla ilgili bilgileri paylaştı. İhale dışı bırakıldıklarından 17.00 sıralarında gelen faksla haberdar olduklarını ifade eden İmamoğlu, “Soruyorlar, ‘Kaşın nerde, gözün nerde? Öpeceğim, yanağın nerede?' Trajikomik bir durum. Belki esprili anlattım; ama çok öfkeliyim, çok. İstanbul adına öfkeliyim. Daha enteresan: 15 gün önce her şey hukuka uygundu da 15 gün içinde sizi buna iten, bu motivasyonu sağlayan anlayış nedir? Bu, bu şehrin 16 milyon insanını ilgilendiriyor. Bu şehrin 16 milyon insanın hakkını savunmak adına buradan sesleniyorum. O salonda bulunanlar dahil, yukarıya doğru bu sürecin içinde yetkili kim varsa, her birisinin hakkında Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağım. Bu şehrin bir malına, bu şehrin bir emanetine, tarihine, doğasına, maneviyatına İBB sahip çıkar, kim olduğu belli olmayan bir şahsa ait, 10 bin TL sermayeli bir şirket değil. İstanbul Belediyesi sahip çıkar” diye konuştu.

“BU MOTİVASYON NEDİR?”

“Bu motivasyon nedir? Kime, ne için veriyorsunuz” diye yeniden soran İmamoğlu, “Bu şekilde, kamu malına davranış biçimini bilmeyen, bu ahlakı taşımayan kişiler, bugün devletin malını birilerine peşkeş çeker, yarın da başka şeyleri peşkeş çeker. Buna müsaade etmeyeceğiz. Ağzımızdan hiç düşmüyor: Birlik, beraberlik, adalet, hak, hukuk, kul hakkı yemeyelim, bu milletin malını koruyalım, bu şehrin ve ülkenin maneviyatını koruyalım, bu ülke barış içerisinde olsun, kötü haberler duymayalım, canımız yanmasın. Her gün sıkıntılı haberlerle, kaygı duyduğumuz olaylarla karşı karşıyayız. Böyle bir ortamda, böyle bir atmosferde bunu yapan insanlar ne devlet adamı olabilir ne de bu milletin malını koruyabilir” şeklinde konuştu.

MUHTARLARA YENİ TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAMALARI İÇİN CEP TELEFONU DAĞITILACAK

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Fikri Temizel, İmamoğlu'na babası ile olan bir fotoğrafının halıya dokunmuş halini hediye etti. İmamoğlu, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Muharrem Polat'a, “en genç erkek muhtar”, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Muhtarı Edanur Menteş'e “en genç kadın muhtar, Adalar Nizam Mahallesi Muhtarı Şerif Ali Coşkuner'e “en yaşlı erkek muhtar”, Şişli Feriköy Mahallesi Muhtarı Sevim Meriç'e “en yaşlı kadın muhtar”, Sarıyer Tarabya Mahallesi Muhtarı Hasan Refet Üstün'e “en uzun dönem görev yapan erkek muhtar” ve Bakırköy Zeytinlik Mahallesi Muhtarı Emel Çelik'e “en uzun dönem görev yapan kadın muhtar” plaketlerini ve ödüllerini verdi. İmamoğlu, İstanbul'da görev yapan engelli muhtarlar, Üsküdar İcadiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Faruk Güllü ve Bağcılar Yenigün Mahallesi Muhtarı Bünyamin Çiftçi'ye plaketlerini ve ödüllerini masalarında verdi.