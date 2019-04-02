'İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti usule uygun değildi'

Milli Savunma Bakanlığı, bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edildiği, konuya ilişkin ilgili personele uyarıda bulunulduğu bildirildi

'İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti usule uygun değildi'
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BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenlerin "Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine" uygun olarak icra edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
 

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