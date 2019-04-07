İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) tarihi bir sorumluluğu olduğunu belirterek, "Bu tarihi sorumluluğunuzu yerine getirdiğiniz takdirde Türkiye rahatlayacak ve nefes alacak. Türkiye, demokrasi adına önüne daha güzel ve aydınlık şekilde bakacak." dedi

İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi
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CHP 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezinde basın açıklaması yapan  İmamoğlu, seçim süreciyle ilgili gelişmelerin topluma sağlıklı bir şekilde  ulaşmasının önemli olduğunu söyledi.
Şu ana kadar yapılan sayımlara göre, aradaki oy farkının 16 bin 380  olduğunu, sayımın yüzde 78'inin bittiğini iddia eden İmamoğlu, Yüksek Seçim  Kuruluna (YSK) seslendi. 82 milyon kişinin gözünün, kulağının YSK'da olduğunu  aktaran İmamoğlu, şöyle devam etti:
"Tarihi bir sorumluluğunuz var. Bu tarihi sorumluluğunuzu yerine  getirdiğiniz takdirde Türkiye rahatlayacak ve nefes alacak. Türkiye, demokrasi  adına önüne daha güzel ve aydınlık şekilde bakacak. Hepimizin gözü kulağı YSK'da,  başkanında ve heyetinde. Lütfen siz de bu kararı alırken tarihi sorumluluğu  taşıma adına bütün hassasiyet ve adalet duygularınızla Türkiye'de var olan  süreçte çifte standart yaratmayacak uygulamalar dışında doğru bir karar verme  hususunda sizden bu ülkeyi ve 82 milyonu rahatlatacak bir karar bekliyoruz."
 
Oy çuvallarının başında bekleyen partililere teşekkür eden İmamoğlu,  bu bekleyişin devam edeceğini kaydetti.İmamoğlu, sürecin toplumun vicdanında bittiğini öne sürerek, şöyle  devam etti:
 
"Süreç bitmiştir. Toplumun vicdanı kimin kazandığını biliyor.  Sayılarla aldatmaya çalışıyorlar. Hep tek yönlü. Toplum zannediyor ki sadece  rakibimiz lehine bir şey ekleniyor. Hayır, oraya da ekleniyor bize de ekleniyor.  '11 bin oy eklenmiş.' Hayır o bir maddi hataydı. İlk birleştirme tutanağında 24  bin fark vardı. Sonra maddi hatalardan 21 bine indi. Yüzde 78'lik sayımdan sonra  16 bin 300'e kadar indi. Bu kadar. Ama o inerken bize de bin 500, 2 bin oy çıktı.  Tamamının sayıldığı ilçeleri de biliyoruz. 200-300 sandık sayılmış. Örneğin 6 oy  önde çıkmışız. Bir şey değişmiyor. Yapmayın. Yormayın bu toplumu. İlk defa  Türkiye seçim yapmıyor. Türkiye'nin demokrasisinin en önemli günüdür seçim günü  ve sonrası. Onun için dert ediniyorum. AK Partili hemşehrilerimin vicdanının da  bunu kabul etmediğini ve benim kazandığımı bildiklerinin farkındayım. Ben  sahadayım."
 
YSK'nın en doğru kararı vereceğine inandığını aktaran İmamoğlu, doğru karar sonrasında Türkiye'de her şeyin normal olduğunu hissedeceklerini kaydetti.
 

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