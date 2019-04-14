İmamoğlu: Maça gideceğim kardeşim, bu kadar net

BELEDİYE başkanlığını CHP'nin kazandığı Esenyurt'ta halka seslenen İmamoğlu, milletin kendisine mazbatayı verdiğini belirterek, Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) gereğini yapmasını istedi. İmamoğlu, "Boş gündemlerle bizi meşgul edenlere söylüyorum, gerçeklere dönelim. Bir yerel seçim yaşadık, 'Mazbatayı vermem de vermem.' Kimin mazbatasını kime vermiyorsunuz?" diye konuştu. Kendisini dün Beşiktaş maçını izlediği, bu akşam da Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gideceği için eleştirenlere yanıt veren İmamoğlu, "Neymiş, 'İmamoğlu neden maça gitmiş?' Gideceğim kardeşim. Galatasaray bu şehirin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Gideceğim kardeşim. Bu kadar net" dedi. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

'KİMİN MAZBATASINI KİME VERMİYORSUN?'

- Bu seçimden dolayı insanları başkalaştırmaya çalışıyorlar. Neymiş efendim '15 bin oyla seçilir miymiş?' '1 oyla bile seçilir' dediler. Bazı insanlar var 1 oyla bile seçilse milletini birleştirir.

- Süreci uzatmayın kardeşim. Süreci uzattıkça sıkıntıya giriyorsunuz. Problem çıkıyor. Yav kardeşim verin mazbatayı bakalım işimize.

- Kuşmuş, pelikanmış beni ilgilendirmiyor. Kimsenin başarısız oldu diye bu milletin geleceğini sıkıntıya sokma hakkı yoktur. Bu millet adına size hizmet etmek için benden kaçsa ben kovalarım kardeşim. O kapıyı kilitlese ben bacadan girerim. Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi anlaşır diye korkuyorlar.

- Boş gündemlerle bizi meşgul edenlere söylüyorum, gerçeklere dönelim. Bir yerel seçim yaşadık, 'Mazbatayı vermem de vermem.' Kimin mazbatasını kime vermiyorsun? Millet mazbatayı vermiş. Sen uygun görsen ne olur, görmesen ne olur?

- Yüksek Seçim Kurulu’na sesleniyorum. Sizin kapınızı anlamsız yere çalanlara kapınızı kapatın. Görevinizi yapın, bizi normalleştirin. Bizi dünyaya rezil etmeyin. Yolumuzu açın demokrasimizi güçlendirin.