İmamoğlu ile çalışanları zam heyecanı sardı! Maaşlar artacak

DÜN mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu resmen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı oldu. İmamoğlu'nun başkan olmasıyla İBB'de asgari ücretli çalışanları zam heyecanı sardı.

KILIÇDAROĞLU "2 BİN 200 LİRA OLACAK" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "1 Ocak 2019'dan itibaren CHP'li belediyelerin olduğu bütün yerlerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Bizim belediyelerde ve kazanacağımız belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak" demişti.

2 BİN 200 LİRA OLMASI BEKLENİYOR

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasıyla birlikte İBB çalışanlarına da gün doğdu. İBB'de asgari ücretin 2 bin 200 lira olması bekleniyor.