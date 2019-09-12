İmamoğlu cephesinden "2023'te adayım" diyen İnce'ye olay gönderme!

CHP eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk'te gündeme dair soruları yanıtladı. İnce, 2023'te Cumhurbaşkanlığı adayı ile ilgili, "Meydanlar dolacak Muharrem İnce aday olacak. Bu böyle yarım kalır mı" ifadelerini kullandı.

"BU KONU BAYDI ARTIK"

24 Haziran akşamı için de konuşan İnce, kendisine CHP Genel Merkezi'nden veri gelmediği için net bir açıklama yapamadığını belirterek, "Çıkmadık, özür dilerim, bu konu baydı artık" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU ADAY GÖSTERİLİRSE NE YAPACAK?

İnce, "Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse bağımsız aday mı olacaksınız?" sorusuna ise "İmamoğlu benim arkadaşım. Başarılı bir seçim geçirdi. Belki seneye Kasım'da olur seçim. İmamoğlu ile ağzımdan tek kelime alamazsınız" yanıtını verdi.

İMAMOĞLU CEPHESİNDEN YANIT GELDİ

Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde kampanya direktörlüğünü yapan isim olan Necati Özkan ise, sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Özkan, isim vermeden Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik sözlerine yanıt verdi. Özkan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu satırlara yer verdi: "Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekanın yeni sahibi var."