İmam Hatipli Meryem Alanya’da YKS’ye damga vurdu

MERYEM Betül Alican’ın ilk bine girdiğini ifade eden Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Celalettin Ağralı, “YKS 2019’da 1 öğrencimiz ilk binde, 3 öğrencimiz 10 binde, 5 öğrencimiz ilk 20 binde yer aldı. Farklı alan türlerinde 10 öğrencimiz ise ilk 100 binde yer alma başarısını gösterdi. Bu öğrencilerimizden Meryem Betül Alican, ilk bine girme başarısını elde etti, TYT ek puanlı yerleştirmede 553 bin 747 puanla Türkiye 7’ncisi, YKS’ de ise 551 bin 596 sayısal puanıyla Alanya liselerinden yeni mezun öğrenciler arasında Alanya 1’ncisi oldu. Ayrıca Türkiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında sayısal puanıyla 5’inci sırada yer aldı. Öğrencimizin bu başarısında emeği geçen bütün öğretmenlerimize teşekkür eder, öğrencimizi ve ailesini kutlarım. Öğrencimizin bir özelliği de okul dışından tek bir gün ders almamış olması. Yaz aylarında bile okulumuzun düzenlediği kurslara katıldı. Elinde tek bir gün cep telefonu görmedim. Okuldan aldığı eğitim ve tamamen kendi çabasıyla bu başarıyı elde etti” dedi.

‘TEK KANATLI BİR KUŞ UÇAMAZ’

Puanı fen lisesine yettiği halde Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni tercih ettiğini söyleyen Meryem Betül Alican, Cerrah Paşa Tıp Fakültesi’ni bitirerek doktor olmayı hedeflediğini ifade etti. Alican, “Tek kanatlı bir kuş uçamaz. Doktor da olsam kültürel açıdan gelişebilmem için burayı tercih ettim” diye konuştu. 9’uncu sınıftan itibaren planlı çalıştığını kaydeden Alican, “Kendimi tanıyıp kendime göre program yaptım. 12’inci sınıfta tempomu arttırarak çalıştım. Dışarıda sosyal aktivitelere katılmadım belki ama kendime sosyal etkinlikler oluşturdum. Ders aralarında gitar çalma, satranç oynama, kitap okuma gibi etkinlikler yaptım. Önümüzdeki yıl için sınava hazırlanacak öğrencilere tavsiyem önce kendilerine bir hedef belirlesinler. Akabinde kendilerini tanısınlar ve ona göre bir çalışma programı oluştursunlar” şeklinde konuştu.

‘ÖNYARGILI DAVRANMASINLAR’

Aynı zamanda Nebahat Şifa İmam Hatip Lisesi’nde Müdür Yardımcısı olarak da görev yapan Meryem Betül Alican’ın babası Ömer Alican, “Kızımı Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne yazdırdığında yakın çevremden imam hatipe vermemem yönünde baskı gördüm. Eğitim kadrosunu araştırdım, iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum. Kamuoyunda imam hatiplerde öğrencinin akademik başarı elde edemeyecekleri yönünde bir algı var. Önyargılı davranmasınlar. Sonuçta imam hatipler de devletimizin bir eğitim kurumu” ifadelerini kullandı.