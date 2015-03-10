İmam cemaate o filmi tavsiye etti

CUMA günü Bebek Camii’nde sıra dışı bir olay yaşandı. İmam Ahmet Atmaca, cuma hutbesinde minberde 27 Şubat’ta vizyona giren ‘8 Saniye’ filminden bahsetti.
Filmin vurguladığı kadınlara şiddet uygulanmaması, insanların birbirlerini affetmesi gerektiği ve tasavvuf konularından söz eden imam, cemaate, “Bu filmi mutlaka izleyin” diye tavsiyede bulundu.
Ömer Faruk Sorak imzalı film, hayatı erkekler tarafından şekillendirilmek istenen bir kadının öyküsünü anlatıyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 10.03.2015 09:23