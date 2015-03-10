İmam cemaate o filmi tavsiye etti

CUMA günü Bebek Camii’nde sıra dışı bir olay yaşandı. İmam Ahmet Atmaca, cuma hutbesinde minberde 27 Şubat’ta vizyona giren ‘8 Saniye’ filminden bahsetti.

Filmin vurguladığı kadınlara şiddet uygulanmaması, insanların birbirlerini affetmesi gerektiği ve tasavvuf konularından söz eden imam, cemaate, “Bu filmi mutlaka izleyin” diye tavsiyede bulundu.