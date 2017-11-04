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İmam babanın en zor görevi! Şehit oğlunun namazını kıldırdı

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ait hücre evine düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi 26 yaşındaki Ahmet Alp Taşdemir'in cenaze namazını imam babası kıldırdı

İmam babanın en zor görevi! Şehit oğlunun namazını kıldırdı

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ait hücre evine düzenlenen operasyonda şehit olan özel harekat polisi 26 yaşındaki Ahmet Alp Taşdemir'in cenaze namazını imam babası kıldırdı

04 Kasım 2017 Cumartesi 16:16
İmam babanın en zor görevi! Şehit oğlunun namazını kıldırdı
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DİYARBAKIR'IN merkez  Kayapınar İlçesi'nde  PKK'lı teröristlere ait hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan özel harekat polisi 26 yaşındaki  Ahmet Alp Taşdemir, memleketi  Manisa'nın  Salihli İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

PKK/KCK'lı teröristlerin yakalanabilmesi için  Kayapınar ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan binaya dün düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada, 1'i ağır, 10 polis yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan özel harekat polisi  Ahmet Alp Taşdemir, şehit oldu. 6 yıllık polis, 1 yaşında kızı bulunan şehit polis memurunun cenazesi, memleketi  Salihli'ye getirildi. Anneannesi Sabahat Şahin'in evinin önünden dualarla son kez geçirilen şehidin cenazesi, daha sonra  Salihli  Hamidiye Camii'ne getirildi. Şehadet haberini, görev yaptığı  İzmir'in Selçuk ilçesinde cuma namazı öncesinde öğrenen şehidin imam babası  İbrahim Taşdemir, annesi Saliha Üray ve eşi Yeşim Taşdemir, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.


"BABANIN DÜĞÜNÜNE GELDİK"

Şehit polis memurunun eşi Yeşim Taşdemir, cenaze töreni boyunca büyük metanet gösterdi. Taşdemir, çevresindekilere de sık sık, "Dik durun, anneanne, ezanı susturmadı bayrağı indirmedi. Başınız dik olsun. Ağlamayın, düşmanları sevindirmeyin" dedi. Kucağına aldığı 1 yaşındaki kızı Esma'yı da seven ve ona su içiren Yeşim Taşdemir, "Babanın düğününe geldik" dedi.  Anne Saliha Üray da cenaze töreni boyunca oğlunun gömleğine sarıldı.

CENAZE NAMAZINI İMAM BABA KILDIRDI

Şehit polis memuru  Ahmet Alp Teşdemir'in cenaze namazını, imamlık yapan babası  İbrahim Taşdemir kıldırdı. Namazdan sonra oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna dönüp konuşan acılı baba, "Allah sizlerden razı olsun. Rabbimizin nimetlerini sayamayız. Bana Rabbimin en büyük nimetlerinden birisi Ahmet oğlum doğduğunda geldi. Rabbim oğlumun şehadetiyle bizi ikinci kez ödüllendirdi. Rabbime hamdolsun. Bu necip milletin neferiydi. Oğlumla telefonda konuştuğum zaman, sık sık 'Abdestsiz çıkma' derdim. O da bana 'Zaten alıyorum' derdi. Rabbime sonsuz hamdolsun, böyle bir evladın babası olmaktan şeref duyuyorum" dedi. Bu sırada şehit polisin eşi de kızıyla tabutun başında bekledi.

Şehit polis Taşdemir'in tabutu daha sonra bir süre meslektaşları tarafından omuzlarda taşındı, ardından cenaze aracına konuldu. Şehit  Polis Memuru  Ahmet Alp Taşdemir, daha sonra  Salihli Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Anahtar Kelimeler:
PKKKayapınarAhmet Alpİbrahim TaşdemirGüncel
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