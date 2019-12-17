'İmajınızı mekanınıza yansıtan iç mimaridir'

TOK Mimarlık sahibi genç iç mimar Hüseyin Tok, Alanya’daki işletme sahiplerine seslendi. Tok, “Eğer ofisiniz yıllardır değişmediyse, yapılacak bir yenilik yalnızca markanıza değil, hem size hem de çalışanlarınıza enerji ve canlılık verecektir” diyerek işletme sahiplerine iç mimarı konusunda imaj yenileme çalışmaları yapmaları tavsiyesinde bulundu. Maddeler halinde iç mimarinin firmaya ve markaya kattığı değeri anlatan Tok, “Marka imajınızı yenileyin. Ofisinizde yer alan tüm mekanlar ve tüm mekansal elemanlar markanızın karakterini ve kimliğini yansıtan bir derinlik yaratmalıdır. Marka imajınız tüm bu görsellerin birbiriyle olan uyumu sonucunda ortaya çıkar.



KURUMSAL KİMLİK

Şirketinizin kurumsal kültürünü sergilemek için ofisiniz, kurumsal imajınızı ve vizyonunuzu yansıtmalı. Ofisinizdeki tasarımda estetik bir bütünlük olmalı. Kurumsallık, organizasyon şeması ve görev tanımlarına indirgenmemeli; kurumsal kimlik yalnızca antetli kağıtlarla sınırlı kalmamalıdır. Kurumsal kimliğiniz ile ofisinizin mekansal kimliği uyum içerisinde olmalıdır.



İLK İNTİBANIN ÖNEMİ

Marka imajınızı ve kurumsallığınız yansıtan bir ofis, müşterilerinizle olan ilişkilerinizde önemli bir yer tutar. Şirketinizin ve markanızın akıllara kazınması için ofisiniz size ideal fırsatlar sunmaktadır. Biriyle henüz el sıkışmadan bile mekanlarınız, şirketiniz ve markanız hakkında oldukça fazla mesaj iletmektedir. Ofisiniz yalnızca şirketinizin değil, sizin de aynanızdır. Hoş bir giriş ve karşılama ile ideal bir ofis atmosferi sunmanız markanıza, müşterilerinize ve personelinize ne kadar değer verdiğinizin bir göstergesidir.

‘OFİSİNİZİ YÖNETİN’

Bir ofis tasarımı sadece marka imajı ve estetik ile ilgili değildir; aynı zamanda çalışma şeklinizi değiştirmek için etkili bir fırsattır. Önce biz mekanları şekillendiririz, sonra mekanlar bizi şekillendirir. Ofis tasarımı mükemmel bir yönetim aracıdır. İyi tasarlanmış bir ofis: Şirket stratejinizi ve operasyonel süreçlerinizi ayakta tutar. Bilgi aktarım sürecinizi destekler. Zamanın etkin şekilde kullanılmasını sağlar, dikkat dağıtıcı veya istenmeyen müdahaleleri engeller.



İLETİŞİMİN ANAHTARI

Ofisteki mekansal organizasyon, iş akış şemalarını ve şirket içi iletişim hatlarına göre geliştirilerek, iletişim eksikliklerini ve zaman kayıplarını azaltabilir. Daha verimli bir operasyonel süreç ve etkin bir zaman yönetimi, doğru bir ofis kurgusu ve mekansal tasarım çözümleriyle gerçekleştirilebilir. Ofis tasarımı daha iyi bir iletişimi destekleyerek, çalışanlarınız arasındaki ekip çalışmasını arttırarak iletişimin anahtar noktasını oluşturmaktadır.

ORTAK ÇALIŞMA ALANLARI

Organizasyon yapısı içerisindeki farklı departmanlar, operasyon piramidinde yer alan farklı pozisyonlardaki yöneticiler ve personeller sıklıkla ortak çalışma alanlarına ihtiyaç duyarlar. Birbiriyle ilişkili olan birimlerin arasındaki iletişimin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, süreçlerin hızlı ve doğru şekilde hayata geçmesi ancak ofisteki mekansal olanakların doğru şekilde tasarlanması ve ortak çalışma imkanlarının mevcut olmasıyla mümkündür.



BİR YATIRIM OLARAK OFİS TASARIMI

Ofis ortamına yapılan yatırım, daha yüksek üretkenlik ve performans sağlaması sayesinde maliyetini hızlı şekilde geri ödemektedir. Bilgi ekonomisi çağında insanlar gibi şirketler de kendini geliştirmeye ve yeniliklere devam etmelidir. Ofisinizi çağa adapte etmelisiniz. Konforlu olmayan ofisler iş kalitesinin ve performansının düşmesine sebep olarak uzun vadede işletmeye ekonomik olarak zarar vermektedir. İyi tasarlanmış bir ofis biraz maliyetli olabilir, ama kötü tasarlanmış bir ofisten kesinlikle daha ucuzdur.

‘İÇ MİMARİ LÜKS DEĞİL, GEREKLİLİK’

Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı günümüzde, bütçe tasarrufları öncelikle kendisinin ofis tasarımı gibi lüks görülen kalemlerde ortaya çıkarır. Maalesef bu finansal strateji, orta ve uzun vadede hiçbir tasarruf sağlamadığı gibi öngörülmeyen zararlarıyla birlikte daha da pahalıya mal olmaktadır. İç mimarlığın ve mekan tasarımının bir lüks değil, bir gereklilik olduğu felsefemizden yola çıkarak, mekanın ve projenin niteliksel ve niceliksel özellikleri fark etmeksizin herkesin erişebildiği bir hizmet anlayışıyla faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.