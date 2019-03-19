Illusion'da konser yağmuru

GEÇTİĞİMİZ yaz sezonunda kapılarını açan ve bugüne kadar 20'yi aşkın dev konsere imza atan Illusion Event Hall, 22 Mart Cuma gecesi Cem Pilevneli konserine de ev sahipliği yapacak. 'Kendimi Gecelere Veremem' adlı şarkısı ile adını duyuran genç sanatçı, son çıkardığı 'Serseri' adlı single çalışması ile de müzik listelerini alt üstü etti. 22 Mart gecesi Illusion'da olacak olan Pilevleni, renkli bir konsere imza atacak.

İLKAY ŞENCAN YENİDEN

Illusion Event Hall, 23 Mart Cumartesi gecesi de ünlü disk jokey İlkay Şencan'ın canlı performansına sahne olacak. Yabancı sanatçıların şarkılarına yaptığı düzenlemelerle adından sıkça söz ettiren DJ İlkay Şencan, Illusion'da renkli bir partiye daha imza atacak. Daha öncede set başına geçtiği Illusion'da performansını sergileyen İlkay Şencan, "Tüm eğlenceseverleri Cumartesi gecesi Illusion'a bekliyorum" dedi.

İLYAS YALÇINTAŞ SÜRPRİZİ

'İncir' adlı single çalışması ile müzik piyasasına adım attıktan sonra büyük bir hayran kitlesine ulaşan ve ardından çıkardığı 'Sadem', 'Dilberim', 'Hançer' ve 'İçimdeki Duman' adlı şarkıları ile müzik listelerini kasıp kavuran genç sanatçı, 5 Nisan Cuma gecesi Illusion Event Hall'da sahne alacak. Bu dev konserin biletlerinin önümüzdeki günlerde satışa çıkacağını söyleyen işletme yetkilileri, "Bu özel gece için yerlerinizi şimdiden ayırtın" dediler.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 12:52