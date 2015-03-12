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İlkokul çocuklarına skandal kitap! Bakanlık harekete geçti

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencilerine dağıtılan kitap, iyi aslan tarafından yönetilen ülkedeki darbeci sırtlanları anlatıyor, kadınları aşağılıyor. MEB, skandal kitabı toplatıyor

İlkokul çocuklarına skandal kitap! Bakanlık harekete geçti

İlkokul 4'üncü sınıf öğrencilerine dağıtılan kitap, iyi aslan tarafından yönetilen ülkedeki darbeci sırtlanları anlatıyor, kadınları aşağılıyor. MEB, skandal kitabı toplatıyor

12 Mart 2015 Perşembe 08:51
İlkokul çocuklarına skandal kitap! Bakanlık harekete geçti
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İLKÖĞRETİM okullarında 4. sınıf öğrencilerine dağıtılan Çiçek Bahçesi adlı kitapta yer alan skandal ifadeler yüzünden kitabın toplatılmasına karar verilirken kitabın yazarı "ne var bunda" diyerek kendisini savundu.
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı toplatılma kararını verdikten sonra da kitaba hangi kriterlere göre "uygunluk" verdiği merak edilen komisyon hakkında inceleme başlattırdı.

ANINDA TALİMAT

Milli eğitim Bakanı Nabi Avcı, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Bir Kitap, Bir Dünya Projesi" kapsamında 4. sınıf öğrencilerine dağıtılan "Çiçek Bahçesi" isimli kitabın içerdiği uygunsuz ifadeler nedeniyle toplatılması talimatını verdi. Bakan Avcı'nın direktifiyle kitaba uygunluk veren komisyon hakkında da inceleme başlatıldı.

KOMİSYON MERCEK ALTINDA

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Merkezi'nden alınan bilgiye göre, "Bir Kitap, Bir Dünya Projesi"ne Esenler Kaymakamlığının 9 Ocak 2015'teki onayıyla başlandı. Proje ortaklarının ise Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Esenler Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve sivil toplum örgütü ESENİMDER olduğu belirtildi.

Bakan Avcı'nın, projesi kapsamında 4. sınıf öğrencilerine dağıtılan "Çiçek Bahçesi" isimli kitapta uygunsuz ifadelerin yer aldığına ilişkin internette bazı haberlerin yer alması üzerine, kitabın toplatılması, uygunluk veren komisyon hakkında da inceleme başlatılması talimatını verdiği öğrenildi.

KADINLARI ÇILDIRTACAK BENZETME

Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile AK Parti'li Esenler Belediyesi'nce ortaklaşa gerçekleştirilen "Bir Kitap Bir Dünya" projesi kapsamında ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerine dağıtılan "Çiçek Bahçesi" adlı kitapta kadınlara ve sanatçılara yönelik çok ağır ifadeler yer aldı. "İyi aslan tarafından huzur içerisinde yönetilen orman ülkesinde darbe yapmak isteyen sırtlanların" anlatıldığı çocuk kitabında , çalışan kadınlar "Dişi hayvan" olarak tanımlanıyor ve"Dişi hayvanlara özgürlük verdiğimizde, kendilerini erkeklerle bir tutacaklar. Çalışmaya başladıklarında, ailelerine ayıracak vakit bulamayacaklar" deniliyor.

"ÇOCUK HİKAYESİ, AYRINTIYA GEREK YOK"

Kitabı, "Cüneyd Suavi" takma adıyla Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Şükrü Şumnu yazdı. Şumnu sorular üzerine , "Kitabı çocuklara yönelik yazdım. Tıpkı Aslan Kral'daki gibi bir çocuk çizgi hikayesi. Oradaki hikaye hayvanlar aleminde geçiyor. Detaya girmeye gerek yok. Böyle çocuk hikayelerinde abartı olur" dedi. Şumnu, "Neden takma isim kullandınız?" soruya da "Üniversitede görevim olduğu için sıkıntı olmasın diye" yanıtını verdi.

Çocuklara dağıtılan kitapta, çalışan kadınları aşağılayan bazı bölümler şöyle:

"SIK SIK EŞ DEĞİŞTİRSİNLER"

"Dişi olanların güzellerini seçin. Bunları 'sanatçı' adıyla meşhur edip, paraya boğacağız. Bir çoğunu içki ve uyuşturucuya alıştıracak, bu durumu da normal bir şey gibi göstereceğiz. Sık sık eş değiştirmelerini alkışlayacağız. Onlara benzemeye çalışan gençleri de 'boş kafalar' haline sokacağız" ''

"EŞİTSİNİZ" DEYİP YOLDAN ÇIKARALIM

Dişi olanlardan daha çok korkuyoruz. Verdiğimiz özgürlükle, zaten bizim esirimiz olacaklar. Yani istediğimiz herşeyi yapacaklar."

ÖDÜL UMRE

Anadolu Eğitim Sendikası, skandal kitabı toplatmak için 5 Mart'ta Esenler Kaymakamlığı'na başvurdu. Sendika'nın Genel Başkanı Cansel Güven, "Bu kitap gibi onlarca kitap on binlerce öğrenciye dağıtılıyor, Kitap içeriklerinden sınav yapılacak, şampiyonlar Umre ziyareti ile ödüllendirilecek. Biz körpe beyinlerin kirletilmesine razı gelmeyeceğiz. Kadın, din ve siyaset ekseninde yalan-yanlış mesajlar içeren şeylere'kitap' denmesini de hakaret sayarız" dedi.
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Son Güncelleme: 12.03.2015 07:53
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