İlköğretim Haftası kutlandı

- Erkan UYSAL



ATATÜRK Anıtı önünde başlayan programa Alanya Belediye Başkan Vekili Kemal

Dere, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Erkan Dur, Alanya Milli Eğitim Müdürü İbrahim Köseoğlu ile idari birim amirleri ile çok sayıda öğrenci katıldı. Kutlama kapsamında önce Köseoğlu tarafından anıta çelenk sunuldu. Sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra kutlama programı Kemal Şubesi İlk ve Ortaokulu'nda devam etti. Buradaki programa Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir ile Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Okuldaki kutlamada önce halk oyunu gösterileri sunuldu. Sonra öğrenciler tarafından protokol üyelerine çiçek takdim edildi. Daha sonra bir konuşma yapan okul müdiresi Hatice Özen, öğrencilerin topluma ve dünyaya yararlı olmalarını istiyorlarsa okullarına sahip çıkmaları gerektiğini söyledi. Özen, "Okulumuzun bir ek bina projesi vardı. Bürokratik engellerden dolayı bu projeden vazgeçmek zorunda kaldık" dedi.

EĞİTİMDE MARKA OLMAK İSTİYORUZ

Sonra konuşan Köseoğlu da, "Bütün okullarımız bakımdan geçti. Boyamalar

yapıldı. Yeni okullar açıldı. 8 okul eğitim ve öğretime başladı. Bu öğretim yılında devlet destekli 5 okul var. Bu beş okul da 4+4+4 sistemi otursun diye açılan okullar. Alanya olarak turizmdeki markamızı eğitimde de marka olarak sürdürmek istiyoruz"

şeklinde konuştu.

'AYRIM YAPMADAN YARDIM EDİYORUZ'

Dere de, "Alanya Belediyesi olarak sizlerin rahat etmesi için bütçemiz dahilinde okullara ayrım yapmadan yardım ediyoruz. Okulların bahçe düzenlemeleri için elimizden geldiği kadar gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

'BİR YABANCI DİL ÖĞRENİN'

Çavuşoğlu da, "Alanya'nın bir eğitim kenti olması için çalışıyoruz. Alanya bu konuda

çok şanslı. İlk defa bir ilçede fen lisesi açıldı. Yine ilk defa bir ilçede üniversite açıldı. Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi bir ilçede açılan ilk üniversite. Bunun yanında

Alanya'da ilk devlet üniversitesini açmak istiyoruz. Eğitimde akıllı tahta uygulamasına geçildi. Tabletler dağıtıldı. Alanya'da devletin yaptığı yanında hayırseverlerin yaptığı çok sayıda okul bulunuyor. Bu hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz. Yalnız sizlere bir tavsiyem var. Hangi bölümü okursanız okuyun mutlaka bir yabancı dil öğrenin. Eğer İngilizce öğrenmediyseniz gerek Türkiye'de gerekse de dünyanın hiçbir yerinde bir şey yapmanız mümkün değil" dedi.

'ÖĞRENCİLERE AYNA TUTUNUZ'

Özdemir ise, "Kalkınma sürecini tamamlayarak bilgi toplumu tanımlaması ile zikredilen

ülkeler ülkelerinin başarıların bu sırrını eğitime ve ülkenin insan potansiyeline

yaptığı yatırıma borçludur. Buradan hareketle ülkemiz eğitimle ilgili ataklar

gerçekleştirmiştir. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması, tüm eğitimle ilgili dökümanların devlet tarafından sağlanması akıllı tahta ve tablet dağıtımı devletin eğitime verdiği önemi göstermektedir. Bunun yanında derslik sayısının artırılması anlamında gelişmeler yaşanmıştır. Alanya'da 90'ın üzerinde okulun hayırsever vatandaşlar

tarafından yapılmış olduğunu, bunun da büyük bir derslik potansiyelini ifade ettiğini

görürüz. Öğretmenler sizler öğrencilere ayna tutunuz. Onlara ustalık yapınız. Onlar sizin çırağınız olmalı" diye konuştu. Sonra okunan şiirlerin ardından öğrenci andı

gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri okulun bir sınıfına girerek öğrencilerle bir araya geldi.





