İlker Ayrık'ın yeni projesi belli oldu

İLKER Ayrık, birbirinden eğlenceli iki farklı programla FOX ekranlarında...Başarılı oyuncu ve sunucu, her gün ana haber bülteni öncesinde yayınlanan skeç programı 'Saatli İlker Ayrık Takvimi'nde, kendisinin canlandırdığı tiplemelere pas atıyor ve takvim üzerinden günün eğlencesini çıkarıyor. Çocukların birbirinden eğlenceli şovlar sergilerken ailelerinin de onlarla birlikte olacağı "İlker Ayrık’la 10 Numara 5 Yıldız" programı ise önümüzdeki günlerde FOX’ta başlayacak.