İlk teravih ve ilk sahur yarın

"AYNI gece sahura kalkarak oruca niyetlenecek, bereket ve mağfiret mevsimi Ramazan ayına girmiş olacağız” diyen Alanya Müftülüğü, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Güllerpınarı Mahallesi, Çimen Otel Caddesi üzerinde bulunan İmam Dayı Camii ve Kadıpaşa Mahallesi, Bostancıpınarı Caddesi üzerinde bulunan Kıllı Camii’nde hatimle teravih namazı kılınmaya başlanacağını ifade etti. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "5 Mayıs Pazar gecesi ilk teravih namazıyla başlayacak hatimle teravih namazlarında her akşam bir cüz okunacak ve Ramazan ayı boyunca da devam edecektir. Bu vesileyle Ramazan ayı boyunca camilerimizdeki vaazlara ve coşkulu teravih namazlarına kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, çocuğuyla bütün aile fertlerinin katılması temennisiyle tüm halkımızın mübarek Ramazan ayını tebrik ediyoruz."