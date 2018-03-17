İlk resmi nikahını kıydı!

Furkan ile Yüsra çiftinin nikah şahitliğini Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Albayrak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Albayrak ve Albayrak Grubu CEO'su Ömer Bolat yaptı.

HASAN Kamil Yılmaz'ın torunu Yüsra Eryılmaz ve rahmetli iş adamı Metin Özata'nın oğlu ve yenisafak.com Editörü Furkan Özata'ya ait nikah töreni Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirildi.

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