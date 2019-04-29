İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ne zaman başlıyor? 2019 yılının ilk orucu hangi gün tutulacak? Ramazan'a sayılı günler kaldı. Oruç ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar sahura ne zaman kalkacağını araştırmaya başladı. İşte 2019 yılı Ramazan'ın başlangıç tarihi...

İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan ne zaman başlıyor?
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MÜBAREK üç aylardan birisi olan Ramazan ayı için artık sayılı günler kaldı. Peki, ilk oruç hangi gün tutulacak? İmsak saat kaçta olacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2019 Ramazan ayı, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. 3 Haziran 2019 Pazartesi günü ise Ramazan ayı sona erecek.

İLK SAHUR NE ZAMAN?
İstanbul'da ilk imsak 04.09'da olacak. İzmir'de 04.28'de. Ankara'da 03.58'de olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
3 Haziran 2019 Pazartesi Arefe

4 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

5 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

6 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya  göre, 

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak  hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede  personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün  çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü  tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede  bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü  zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.

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