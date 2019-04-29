İlk oruç hangi gün tutulacak? Ramazan ne zaman başlıyor?

MÜBAREK üç aylardan birisi olan Ramazan ayı için artık sayılı günler kaldı. Peki, ilk oruç hangi gün tutulacak? İmsak saat kaçta olacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019 Ramazan ayı, 6 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak. 3 Haziran 2019 Pazartesi günü ise Ramazan ayı sona erecek.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

İstanbul'da ilk imsak 04.09'da olacak. İzmir'de 04.28'de. Ankara'da 03.58'de olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

3 Haziran 2019 Pazartesi Arefe

4 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

5 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

6 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün ve 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacağı ancak kullanılmayan idari izinlerin, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabileceği kaydedildi.