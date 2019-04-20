İlk mezunlardan vefa buluşması! Arıkan Yılmaz Dim hocayı andılar

1979-80 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda hizmet vermeye başlayan Nezihe Soydan Ticaret Mesleki Anadolu Lisesi'nin ilk mezunları, 39 yıl aradan sonra ilk kez bir araya geldiler. Kurşunlu Seyir Restoran'da okulun kurucu müdürü Arıkan Yılmaz Dim anısına düzenlenen buluşmaya, 60'ı aşkın eski öğrenci ve öğretmen katıldı. Keyifli bir öğle yemeği yiyerek yıllar sonra bir araya gelmenin sevincini yaşayan eski okul arkadaşları, akşam saatlerine kadar hoşça vakit geçirdi.

'ÖLENE DEK ANACAĞIZ'

Organizasyonun mimarlarından olan Sami Özdemir, Hüseyin Demirel ve Suat Akış, bu ilk buluşmayı Arıkan Yılmaz Dim hoca anısına düzenlediklerini söylediler. Arıkan hocayı ömürleri boyunca anacaklarını söyleyen Sami Özdemir, "Biz Alanya Ticaret Meslek Lisesi'nin 80-83 yılı mezunları olarak 39 yıl sonra bir araya geldik. Sosyal medyada whatsaap grubu kurarak bu etkinliği gerçekleştirmek istedik. Bugünden sonra bir ajanda tutarak periyodik olarak 6 ayda bir bu toplantıları yapmak istiyoruz. İlk aşamada bunu bu şekilde yapabildik. Gelen, katılan öğretmen ve arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizlerin bu hale gelmesine emeği geçen kurucu hocamız Arıkan Yılmaz Dim hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisini ölene kadar anmaya devam edeceğiz" dedi.

'YILLAR SONRA BİR ARADAYIZ'

Okulun ilk müdür yardımcısı ve İngilizce Öğretmeni Ali Kiriş, çok güzel anılarının olduğunu ve 40 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kiriş, "Bizim için en mutlu günlerden birisi oldu. 79 yılında başladık tam 40 yıl oldu. Bunca yıl sonra bir arada olmak çok güzel birşey. Benim ilk görevim Ticaret Meslek Lisesi'ydi. O öğrencilerin kıymeti ve değeri her zaman farklıydı. 10 yıl görev yaptıktan sonra ben okuldan ayrılmıştım. Ama böyle bir organizasyonda tekrar beraberiz. Şuanda duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Çoğumuz birbirimizi tanımakta güçlük çektik. Kimisi bana 'öğrenci miydin' diye soruyor. Çok güzel anılarımız var. İnşallah bu böyle devam edecek" dedi.

'ÇOK MEMNUN OLDUK'

O yılların Muhasebe Öğretmeni Durmuş Ali Çelik de, "39-40 yıl önce mezun ettiğimiz öğrenciler bir toplantı düzenlemişler ve bizler de katılmaktan dolayı mutluluk duyduk. Gayet memnun olduk, sevindik. Huzurluyuz. Hepsine teşekkür ederiz" dedi. Yıllar sonra büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyleyen Ekonomi, Hukuk ve Muhasebe Öğretmeni Vural Çelik ise, "Öğrencilerimle bir arada olmaktan dolayı çok mutlu ve heyecanlıyım. Şuan konuşma haczi içerisindeyim. Bu öğrenciler Alanya'ya da çok hizmet edecekler" dedi.

'İYİ Kİ ÖĞRETMEN OLMUŞUM'

O dönemin Almanca Öğretmeni Gülhan Aydın da duygularını ifade etmekte zorlandığını söyledi. Aydın, "79 yılında Ticaret Meslek Lisesi'ne öğretmen olarak gelmiştim. Şuanda çok güzel bir toplantıda bulunuyorum, öğrencilerim var. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Onları o halleri ile biliyordum ama şuanda onları tanımakta zorlanıyorum. Lütfen beni mazur görsünler. 23 yaşında gelmiştim, 62 yaşında tekrar onlarla birlikteyim. Onları ve büyün arkadaşlarımı çok seviyorum. İyi ki burayı seçmişim, iyi ki buradayım, iyi ki onların öğretmeni olmuşum. Kutsal bir görev benim için. Dünyaya bir daha gelsem bir daha öğretmen olurum" dedi.

'BAĞLARIMIZ ÇOK GÜZEL

Fen Bilgisi Öğretmeni Salih Erdemir de yaptığı konuşmada, "5 Mart 1980'de göreve başlamıştım. İlk görev yerim burasıydı. Hakikaten de o zamanki öğretmen-öğrenci ilişkisi çok farklıydı. Şuanda burada olduğum için çok mutluyum. Sizin de gördüğünüz gibi, aradaki bağ öğretmen-öğrenci ilişkisi gibi değil. Sanki arkadaş gibi çok güzel ilişkilerimiz var. Organizasyonu düzenleyenlere ve öğrencilerime teşekkür ediyorum" dedi.

'MUTLU VE GURURLUYUZ'

Nezihe Soydan Ticaret ve Mesleki Anadolu Lisesi'nin şimdiki müdürü Mehmet Üstün, ilk mezunlarla bir arada olduğunu için gururlu olduğunu ifade etti. Üstün, "Eğitim-Öğretim hayatına 1979-80 yılında başlayan Ticaret Meslek Lisesi'nin ilk mezunlarıyla buluşmak güzel. Bir araya gelmeleri çok güzel bir örnek. Bende 20 yıl önce bu okula öğretmen olarak başladım. Çok şükür Allah müdür olmayı da nasip etti. Biz de bu konuda çalışmalarımızı yapıyorduk ama arkadaşlar bizleri buldular. 24 Nisan Çarşamba Günü okul olarak bir pilav günü düzenliyoruz. Tüm mezunlarımızı şuandaki öğrencilerimizle buluşmaya bekliyoruz. Yolu Ticaret Meslek Lisesi'nden geçen herkesi, 24 Nisan'daki pilav günümüze bekliyoruz. Ayrıca okulumuzun kurucu müdürü Arıkan Yılmaz hocamızdan günümüze kadar, bana kadar gelen tüm okul müdürlerimizi de saygıyla anıyorum. Okulumuza yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.