İlk MDS Uğur'dan

UĞUR Dershaneleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne uygun ilk sınavı, Türkiye genelindeki 178 şubesinde aynı anda gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Merkezi Değerlendirme Sınavı’nda (MDS) Milli Eğitim Bakanlığı’nca açıklanan yeni sistemin bütün uygulamaları aynen kullanıldı. Yapılan sınav hakkında değerlendirmede bulunan Uğur Dershaneleri yetkilileri, “Bugün Türkiye’nin dört bir köşesindeki tüm Uğur Dershanesi şubelerinde uyguladığımız sınavın, öğrencinin başarısını, anlık performansa dayalı olarak değil, geniş bir zaman dilimine yayarak belirlemeye yönelik oluşturulan yeni liselere geçiş sistemine uygun olarak gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra, uygulanan bu sınav, merkezi yazılı sınavlar ve yılsonu başarı puanının birleştirilmesi üzerine kurulan ve Türkiye’de uygulanan ilk sınav olma özelliği de taşımaktadır” dediler. Yetkililer, “Sektöründe örnek ve lider bir kuruluş olma özelliği gösteren Uğur Dershaneleri, eğitim sektöründeki köklü kurumlardan biri olarak diğer bütün alanlarda olduğu gibi, yenilenen her sisteme uyum konusunda da öncü olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda MEB tarafından açıklanan yeni liselere geçiş sistemine uygun olarak hazırlanan ilk sınav denemesi olan MDS’yi yapmakta olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştular.

Uğur Dershaneleri yetkilileri, iki oturumda gerçekleştirilen sınav ve sınav esnasında uygulanan anket sonucunda, bölgelere, cinsiyetlere, okul türlerine göre yeni sisteme uygun ilk deneme sınavında elde edilen başarı düzeyleri, öğrencilerin açıklanan yeni sistem konusundaki genel görüşleri ile okul puanının yerleştirmedeki etkisi hakkındaki görüşlerini içeren verilere de ulaşabileceklerinin altını çizdi. Yetkililer ayrıca, MEB için de veri oluşturacağını düşündükleri bu sınavdan elde edilecek sonuçları 19 Eylül 2013 tarihinde kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade ettiler.