İlk kutlama Çavuşoğlu'ndan! Yeniacun Bakan Çavuşoğlu’nu ziyaret etti

ALPER KUTAY

GÖRÜŞMEYE Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan da katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı olarak atanan Cemal Yeniacun’a görevinde başarılar dilerken, Yeniacun sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak yeniden göreve getirildiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Yılmaz İçmen’in istifasından sonra önce İl Teşkilatı, ardından Ak Parti Genel Merkezi’nde mülakata giren Yeniacun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Alanya Ak Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevine Genel Merkez tensipleri ile yeniden layık görülmekten büyük bir onur duydum. Çocukluğum, gençliğim ve ömrüm boyunca yaşantımda büyük bir yer edinecek olan davama, partime yeniden Gençlik Kolları Başkanı olarak hizmet etmeyi bana nasip eden Rabbime hamd ediyorum. 18 yıldır her türlü değişim ve gelişimin öncüsü olan Ak Parti’ye hizmet etmek ve bu siyaset okulunun bir öğrencisi olmak büyük bir onurdur. Önümüzdeki süreçte; kararlı oluşun, erdemli ve dik duruşun sembolü Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği, Alanya’nın ve ülkemizin dünyadaki gür sesi Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun takım kaptanlığında üzerimize düşen sorumluluktan imtina etmeden çalışacak, büyük ve güçlü Türkiye’nin yürüyüşünde inisiyatif almaktan asla çekinmeyeceğiz. Görev yapacağımız sürece sizlerin desteği ve hayır duasını almak bizim en büyük temennimiz olacaktır.”