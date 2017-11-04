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İlk kez bir Türk'e veriliyor! Putin'den Cavit Çağlar'a "Devlet Nişanı"

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinin çözümünde büyük rol oynayan Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar, Rusya lideri Putin tarafından 'Devlet Nişanı' ile ödünlendirildi

İlk kez bir Türk'e veriliyor! Putin'den Cavit Çağlar'a "Devlet Nişanı"

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinin çözümünde büyük rol oynayan Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar, Rusya lideri Putin tarafından 'Devlet Nişanı' ile ödünlendirildi

04 Kasım 2017 Cumartesi 18:05
İlk kez bir Türk'e veriliyor! Putin'den Cavit Çağlar'a "Devlet Nişanı"
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TÜRKİYE ile  Rusya arasında yaşanan uçak krizinin çözümünde büyük rol oynayan Devlet eski Bakanı  Cavit Çağlar,  Rusya lideri  Putin tarafından 'Devlet Nişanı' ile ödünlendirildi. Çağlar, bu ödülü alan ilk Türk oldu.

"EKSELANSLARI RUSYA DEVLET BAŞKANI"

Rusya Ulusal Birlik Günü dolayısıyla  Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende  Rusya Devlet Başkanı  Vladimir Putin, Devlet Eski Bakanı ve işadamı  Cavit Çağlar'la aynı masayı paylaştı.  Putin tarafından 'Devlet Nişanı' takdim edilen Çağlar, teşekkür konuşması yaptı. Sözlerine, 'Ekselansları  Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın  Vladimir Putin ve değerli dostlar' diyerek başlayan  Cavit Çağlar şunları söyledi:
" Rusya Federasyonu'nun bu büyük ödülünü  Rusya Devlet Başkanı, muazzam insanın elinden alırken, Türk ve Rus halkları arasındaki dostluğun pekişmesi için milli liderimiz  Türkiye Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanı Sayın  Recep Tayyip Erdoğan ve  Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Vladimiroviç  Putin'in üstlendikleri asil görevlerinde kısmen de olsa yer almanın mutluluğu ve gururunu yaşamaktayım."
'İKİ BÜYÜK LİDERİN BAŞARISI"

Erdoğan ve  Putin'in sadece  Türkiye ve  Rusya'nın değil, günümüzde dünyanın en önemli liderlerleri olduğunu kaydeden Çağlar, şöyle konuştu:

"Onların net duruşları, hem Rus uçağına saldırı konusundaki düşmanlarımızın provokasyonunun meydana getirdiği geçici zorlukları aşmamızı hem de  Türkiye ve  Rusya arasındaki iyi ilişkileri onarmamızı sağladı. Bu iki lider bütün dünyada barışın korunmasında önderlik rolü oynamaktadırlar. Türkçe'de güzel bir deyim var: 'Her şeyin yenisi, dostun eskisi makbuldür' derler. Benim  Rusya'daki eski dostlarım, ülkelerimizin arasında doğan geçici zorlukları yenme yollarını bulma konusunda liderlerimize yardımcı oldular. Hem Kurtuluş Savaşı'nda hem de sonrasında fabrikaların kuruluşu ile  Rusya'nın  Türkiye'ye sağladığı yardımlar ve halklarımızın arasında bütün zorluklara rağmen süregelen dostlukla da buna destek oldular."

"DOST OLALIM, DOST KALALIM..."

Böylesine hassas bir süreçte,  Türkiye ile  Rusya ilişkilerinin düzelmesinde göstermiş oldukları liderlik ve üstün devlet adamlığı tavırları ile bendenize güvenerek tevdi ettikleri bu fevkalade önemli görevden dolayı, Cumhurbaşkanımız Sayın  Recep Tayyip Erdoğan'a ebedi ve kalbi şükranlarımı arz ediyorum. ve nihayet, en büyük komşumuz  Rusya Federasyonu Devleti Dostluk Nişanı'nın tarafıma takdimini uygun gören Devlet Başkanı Sayın  Vladimir Putin'e huzurlarınızda teşekkürlerimi en içten dileklerim ve saygılarımla arz ediyorum. Evet, bugün çok mutluyum. Çünkü buradan, evlatlarıma ve torunlarıma nadide bir miras olarak bırakacağım Dostluk Nişanı ile ayrılıyorum. Dost olalım, dost kalalım."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanTürkiyeCavit ÇağlarVladimir PutinPolitikaDünyaGüncel
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