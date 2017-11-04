İlk kez bir Türk'e veriliyor! Putin'den Cavit Çağlar'a "Devlet Nişanı"

TÜRKİYE ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinin çözümünde büyük rol oynayan Devlet eski Bakanı Cavit Çağlar, Rusya lideri Putin tarafından 'Devlet Nişanı' ile ödünlendirildi. Çağlar, bu ödülü alan ilk Türk oldu.

"EKSELANSLARI RUSYA DEVLET BAŞKANI"

Rusya Ulusal Birlik Günü dolayısıyla Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda düzenlenen törende Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Eski Bakanı ve işadamı Cavit Çağlar'la aynı masayı paylaştı. Putin tarafından 'Devlet Nişanı' takdim edilen Çağlar, teşekkür konuşması yaptı. Sözlerine, 'Ekselansları Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ve değerli dostlar' diyerek başlayan Cavit Çağlar şunları söyledi:

" Rusya Federasyonu'nun bu büyük ödülünü Rusya Devlet Başkanı, muazzam insanın elinden alırken, Türk ve Rus halkları arasındaki dostluğun pekişmesi için milli liderimiz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Vladimiroviç Putin'in üstlendikleri asil görevlerinde kısmen de olsa yer almanın mutluluğu ve gururunu yaşamaktayım."

'İKİ BÜYÜK LİDERİN BAŞARISI"

Erdoğan ve Putin'in sadece Türkiye ve Rusya'nın değil, günümüzde dünyanın en önemli liderlerleri olduğunu kaydeden Çağlar, şöyle konuştu:

"Onların net duruşları, hem Rus uçağına saldırı konusundaki düşmanlarımızın provokasyonunun meydana getirdiği geçici zorlukları aşmamızı hem de Türkiye ve Rusya arasındaki iyi ilişkileri onarmamızı sağladı. Bu iki lider bütün dünyada barışın korunmasında önderlik rolü oynamaktadırlar. Türkçe'de güzel bir deyim var: 'Her şeyin yenisi, dostun eskisi makbuldür' derler. Benim Rusya'daki eski dostlarım, ülkelerimizin arasında doğan geçici zorlukları yenme yollarını bulma konusunda liderlerimize yardımcı oldular. Hem Kurtuluş Savaşı'nda hem de sonrasında fabrikaların kuruluşu ile Rusya'nın Türkiye'ye sağladığı yardımlar ve halklarımızın arasında bütün zorluklara rağmen süregelen dostlukla da buna destek oldular."

"DOST OLALIM, DOST KALALIM..."

Böylesine hassas bir süreçte, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin düzelmesinde göstermiş oldukları liderlik ve üstün devlet adamlığı tavırları ile bendenize güvenerek tevdi ettikleri bu fevkalade önemli görevden dolayı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ebedi ve kalbi şükranlarımı arz ediyorum. ve nihayet, en büyük komşumuz Rusya Federasyonu Devleti Dostluk Nişanı'nın tarafıma takdimini uygun gören Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e huzurlarınızda teşekkürlerimi en içten dileklerim ve saygılarımla arz ediyorum. Evet, bugün çok mutluyum. Çünkü buradan, evlatlarıma ve torunlarıma nadide bir miras olarak bırakacağım Dostluk Nişanı ile ayrılıyorum. Dost olalım, dost kalalım."