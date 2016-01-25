'İlk kez bir başkan oyunumuza geldi'

ÜNLÜ sinema sanatçısı Emre Kınay ve Ahu Türkpençe'nin, Alanya Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Sondan Sonra' adlı tiyatro oyunu için geldikleri Alanya'ya hayran kaldıkları öğrenildi. Denis Kelly'nin yazdığı, Füsun Günersel'in Türkçe'ye çevirdiği "Sondan Sonra" isimli tiyatro oyunu, 17 Ocak'ta Alanya'da tiyatroseverlerle buluşmuştu. 16 yaş üstü izleyiciye sunulan Dennis Kelly'nin bu çarpıcı oyununda, dünyada özellikle ABD'de 11 Eylül saldırısı ile gelişen terörizm paranoyası ve bu olayla birlikte artan faşizan eğilimler konu edilmişti. Oyunun Alanya'ya gelmesini sağlayan Organizatör Çetin Çevik, Kınay ile Türkpençe'nin Alanya'ya, özellikle Alanya Kültür Merkezi'ne hayran kaldıklarını belirterek, "Oyuna Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel ile eşi Sayın Yıldız Yücel'in de gelmesi, bu iki değerli oyuncumuzu çok mutlu etti" dedi.

'SANATA SAYGILI BİR BAŞKAN'