'İlk kez bir başkan oyunumuza geldi'

25 Ocak 2016 Pazartesi 23:47
ÜNLÜ sinema sanatçısı Emre Kınay ve Ahu Türkpençe'nin, Alanya Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Sondan Sonra' adlı tiyatro oyunu için geldikleri Alanya'ya hayran kaldıkları öğrenildi. Denis Kelly'nin yazdığı, Füsun Günersel'in Türkçe'ye çevirdiği "Sondan Sonra" isimli tiyatro oyunu, 17 Ocak'ta Alanya'da tiyatroseverlerle buluşmuştu. 16 yaş üstü izleyiciye sunulan Dennis Kelly'nin bu çarpıcı oyununda, dünyada özellikle ABD'de 11 Eylül saldırısı ile gelişen terörizm paranoyası ve bu olayla birlikte artan faşizan eğilimler konu edilmişti. Oyunun Alanya'ya gelmesini sağlayan Organizatör Çetin Çevik, Kınay ile Türkpençe'nin Alanya'ya, özellikle Alanya Kültür Merkezi'ne hayran kaldıklarını belirterek, "Oyuna Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel ile eşi Sayın Yıldız Yücel'in de gelmesi, bu iki değerli oyuncumuzu çok mutlu etti" dedi.
'SANATA SAYGILI BİR BAŞKAN'
Çevik, "Üstelik Sayın Yücel'in sahneye çıkarak oyuncularımıza çeşitli hediyeler ve çiçekler vermesi de oyuncularımızı çok etkiledi. Oyun sonrası yemekte ağırladığımız Kınay ile Türkpençe, oyunu Türkiye'nin pek çok irili ufaklı kentinde sahnelediklerini ve ilk kez bir belediye başkanının, üstelik eşiyle birlikte oyunu izlemeye gelmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Alanya'da sanata ve sanatçıya saygı duyan bir belediye başkanı olduğu için de çok şanslı olduğumuzu belirttiler. Ben, hem oyunu izlemeye gelen vatandaşlarımıza hem de Yücel çiftine Kınay ve Türkpençe adına bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 25.01.2016 23:50