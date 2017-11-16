İlk karın tarihi yaklaşıyor!

BİR ısınıp bir soğuyan ve şimdilerde bahardan kalma son günlerini yaşayan İstanbul'a ilk karın ne zaman düşeceği belli oldu. Meteoroloji uzmanları İstanbul'da kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin tarih bilgisi verdi. Meteoroloji Uzmanları, İstanbul'da kar yağışının başlayacağı o tarihe dikkat çekti. İşte, tüm detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu tahminine göre; 20-23 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklığının kuvvetli bir şekilde düşmesi ve İstanbul'da kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor. Kar yağışının Trakya'da başlaması ve daha sonraki günlerde İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük illerde de etkili olması bekleniyor.

Hava tahmininde kullanılan simülasyon modellerinden GFS (The Global Forecast System) model verilerindeki kar beklentisiyle ilgili, havaninotlari.com internet sitesinde yer alan değerlendirme dikkat çekti.

İşte model verilerindeki kar olasılığına dikkat çeken o değerlendirme:

“Son günlerde bu modellerde 20-23 Kasım gibi İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük de olsa, kar yapma ihtimali var. Tabii ki kesin bir şey söylemeyiz ancak modellerde görünen bu. Önümüzde yaklaşık 10 gün olduğu için ‘kar yağacak’ demek bilimsellikten uzak olur, ancak kasım ayı içinde İstanbul'da kar ihtimali görmek de ilginç.”

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Hava 2 ila 4 derece daha sıcak olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 18

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 23

Adana: Parçalı az bulutlu 25

Antalya: Parçalı az bulutlu 24

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20