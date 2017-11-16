Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108364
ALTIN
159.130
DOLAR
3.8730
STERLİN
5.0977
EURO
4.5673
Gen tedavisinde yeni bir yöntem deneniyor!
Gen tedavisinde yeni bir yöntem...
1 haftada 5 kilo verdiren ev yapımı tarif!
1 haftada 5 kilo!
Dünya büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi
Dünya büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi
banner468

İlk karın tarihi yaklaşıyor!

Havaların iyiden iyiye serinlemesiyle birlikte ilk karın tarihi gündeme geldi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanları tarih verdiv

İlk karın tarihi yaklaşıyor!

Havaların iyiden iyiye serinlemesiyle birlikte ilk karın tarihi gündeme geldi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a ilk kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanları tarih verdiv

16 Kasım 2017 Perşembe 11:53
İlk karın tarihi yaklaşıyor!
banner404

BİR  ısınıp bir soğuyan ve şimdilerde bahardan kalma son günlerini yaşayan İstanbul'a ilk karın ne zaman düşeceği belli oldu. Meteoroloji uzmanları İstanbul'da kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin tarih bilgisi verdi. Meteoroloji Uzmanları, İstanbul'da kar yağışının başlayacağı o tarihe dikkat çekti. İşte, tüm detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu tahminine göre; 20-23 Kasım tarihleri arasında hava sıcaklığının kuvvetli bir şekilde düşmesi ve İstanbul'da kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor. Kar yağışının Trakya'da başlaması ve daha sonraki günlerde İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyük illerde de etkili olması bekleniyor.

Hava tahmininde kullanılan simülasyon modellerinden GFS (The Global Forecast System) model verilerindeki kar beklentisiyle ilgili, havaninotlari.com internet sitesinde yer alan değerlendirme dikkat çekti.

İşte model verilerindeki kar olasılığına dikkat çeken o değerlendirme:

“Son günlerde bu modellerde 20-23 Kasım gibi İstanbul için kuvvetli bir soğuk hava dalgası görünüyor. Bu soğuk hava dalgasının İstanbul'da yüksek kesimlerde, çok düşük de olsa, kar yapma ihtimali var. Tabii ki kesin bir şey söylemeyiz ancak modellerde görünen bu. Önümüzde yaklaşık 10 gün olduğu için ‘kar yağacak’ demek bilimsellikten uzak olur, ancak kasım ayı içinde İstanbul'da kar ihtimali görmek de ilginç.”

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Hava 2 ila 4 derece daha sıcak olacak. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve batı kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 18
İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 23
Adana: Parçalı az bulutlu 25
Antalya: Parçalı az bulutlu 24
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Kar Ne Zaman YağacakBugün Hava Nasıl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müjdat Gezen Sanat Merkezini Kundaklayan Saldırgana 4 Yıl 2 Ay Hapis
Müjdat Gezen Sanat Merkezini Kundaklayan Saldırgana 4 Yıl 2 Ay Hapis
Skandal sözler! Akrabası hala FETÖ'yü savunuyor...
Skandal sözler! Akrabası hala FETÖ'yü savunuyor...
Hangi CHP'li belediyelere operasyon yapılacak? Bomba iddia
Hangi CHP'li belediyelere operasyon yapılacak? Bomba iddia

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim