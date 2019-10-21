İlk kar yağdı
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Kösedağ'a mevsimin ilk karı yağdı
GÜNCEL 21.10.2019, 20:15
İLÇEDE dün geceden beri etkili olan yağmur, havanın soğumasının ardından yüksek kesimlerde kara dönüştü.
İlçe sınırları içinde yer alan 3 bin 433 metre yüksekliğe sahip Kösedağ'ın tepesi kar yağışıyla beyaza bürünürken, bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.
İlçe halkından Selahattin Karaca, "Kösedağ beyaza büründü. Havalar da soğudu paltoları giymek zorunda kaldık." dedi.
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