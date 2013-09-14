İlk hac kafilesi yola çıktı

Antalya'dan Hac ibadeti için kutsal topraklara gidecek 300 kişilik kafile, dualarla uğurlandı.

Hac kafilesinin yola çıkması nedeniyle Antalya Havalimanı'nda tören düzenlendi. Antalya Müftü Vekili Mustafa Aydın, burada yaptığı konuşmada, hacı adaylarını hacda yapmaları gerekenler konusunda uyararak, "Sıradan, turistik bir yolcu değilsiniz, İslam tarihine yolculuk yapacaksınız" dedi.

Antalya'dan bu yıl bin 155 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini kaydeden Aydın, 684 kişinin Diyanet, 471 kişinin de şirketler aracılığıyla götürüleceğini bildirdi.

Hacı adaylarının 1 milyon 300 bin kişi arasından seçildiklerini dile getiren Aydın, şöyle konuştu :

"Kutlu yolun yolcuları, Allah Resulü'ne, İslam tarihine bir yolculuk yapacacaksınız. Asıl gayeniz kalplerinizin derinliklerine doğru bir yolculuk yaparak, bu yolculuğu hayatlarınızın miladına dönüştürmek olmalıdır. Yolculuğunuzda kendiniz, aileniz, çocuklarınız, komşularınız, memleketiniz, Müslümanlar için dua edin. Müslüman kardeşlerimizin bir an önce ızdıraplardan kurtulması, müminlerin can, mal, ırz ve namus güvenliğine kavuşmalarını da isteyin. Çünkü sizler duaların asla geri çevrilmediği bir makama gidiyorsunuz ."

Hacı adayları, okunan duaların ardından kutsal topraklara uğurlandı. Tören sırasında bazı hacı adayları ile yakınlarının gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.

Bu arada Antalya'dan son hac kafilesinin 8 Ekim'de yola çıkacağı öğrenildi.