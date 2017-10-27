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İlk durağı Alanya oldu

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler, Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında ücretsiz dağıtılan kitaplarını sevenleri için imzaladı

İlk durağı Alanya oldu

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler, Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında ücretsiz dağıtılan kitaplarını sevenleri için imzaladı

27 Ekim 2017 Cuma 21:35
İlk durağı Alanya oldu
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 54'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında fotoğraf sanatçısı Ara Güler, 'Bir Göz, Bir Makine ve Gerçek' adlı kitabını imzaladı. Festival kapsamında ücretsiz dağıtılan 300 kitaba, Ara Güler hayranları büyük ilgi gösterdi. Güler, kendisini ziyarete gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel için de kitabını imzaladı. İmzasının yanı sıra Güler, Türel çifti için kitabına balık resmi çizdi. Başkan Türel ile sohbet eden Güler, Alanya'ya gittiğini, burada ilk keşfedildiğinde fotoğraflarını çektiği Damlataş Mağarası'nı gezdiğini söyledi. Güler daveti için Türel'e teşekkür ederken, Türel de sanatçıya kendisini yine ağırlamak istediklerini kaydetti.

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Ara GülerUluslararası Antalya Film FestivaliMenderes TürelEbru Türel
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