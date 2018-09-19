İlk celple giden askerden, yeni bedellilere tavsiyeler

AMASYA'DA bedelli askerlik yapan Erdi Tok, bedelli yapacak diğer kişilerle tecrübesini paylaştı. Uzun dönemlerle bedelliyapacakların aynı ortamda bulunmayacaklarını söyleyen Tok, yalnızca 3 el ateş edildiğini paylaştı.

Paylaşılan yazı şöyle:

AKILLI TELEFON YASAK

Kameralı veya akıllı telefon diye adlandırılan telefonlar kesinlikle içeri alınmamakta olup, teslim edebileceğiniz emanet bölümü de bulunmamaktadır. Götürenlerin de girişte, PTT'nin mobil şubesi olarak adlandırılan kargo şubesi ile telefonlarını ailesine veya yakınlarına göndermesi gerekmektedir.

BEDELLİ ASKERLERE VERİLECEKLER MALZEMELER

- 1 adet kamuflaj (alt-üst) ve deneme imkanı 5-10 dk aralığı

- 1 adet palaska (kemer)

- 1 çift bot (en küçük numara 41)

- 2 adet don- 2 adet çorap

- 2 adet tişört (kamuflaj içine giyilmekte)

- 1 adet şapka

- 1 adet el havlusu

- 1 çift kulak tıkacı (silah atışı için)

UZUN DÖNEMLERLE BİR ARADA OLUNMAYACAK

Bedelli askerlik yapacaklarla uzun dönem askerler kesinlikle bir arada bulunmayacakmış, bu konuda ciddi emirler gelmiş ve bir arada bulunmamaları adına tüm zeminler hazırlanmış. Bedelli koğuşları tamamen ayrı.

UZUN DÖNEMLERLE, BEDELLİLERİN KARŞILAŞMAMASI İÇİN ÖNLEMLER ALINIYOR

Kantine ferdi olarak yani tek başınıza inmeniz yasakmış, sebebi de uzun dönem askerlerle karşılaşmamanız. Kantine inmek isteyen arkadaşlarımız komutandan izin alarak komutan refakatinde yani komutanla birlikte kantine gidebiliyor.

ÇIKIŞ, 1 GÜN SARKABİLİR

Normalde terhis tarihi ayın 5'i ama komutan kesin olmamakla birlikte bir ihtimal 6'sına sarkabileceğini söylemiş, biletlerini terhis tarihine göre alırken aklınızda bulunsun, yemin töreninden sonra salmayıp, ertesi gün çarşı izni yaptırıp, akşam tekrar birliğe gelip sonrasında terhisinizin yapılabilme ihtimalini söylemiş, muhtemelen şehir esnafına katkı bu doğrultuda düşünülmüştür.

ASKERE GELİRKEN TEMİN ETMENİZ GEREKENLER

Ekstra don, ekstra çorap, 2 çift terlik (biri banyo, diğeri tuvalet için), pijama takımı (yatarken giyinmek için), eşofman takımı (boş zamanlarda giyinmek için koyu renkli, askeriye ortamına uygun, adedi size kalmış), spor ayakkabı (koyu veya beyaz renkte askeriyeye uygun), bot boyası, fırçası (kesinlikle alın, verilmiyor), 1 adet askılık (kamuflajı asmak için), tırnak makası (törpüsü sökülmüş olacak), traş takımı (jilet, jel, köpük vb), kişisel bakım malzemeleri (cilt kremi vb).

BOTLARINIZIN ÇALINMASI İHTİMALİNE KARŞI KİLİT

Bot kilidi mutlaka alın. Çünkü botların koyulduğu yer çok karışık ve istenmese bile karışma ihtimali varmış, bot kilidi alırsanız yatağınızın numarasıyla aynı olan bölümde birbirine kitleyebilirsiniz.

RAHAT RAHAT TIRAŞ OLMAK İÇİN ERKEN KALKIN

Kalkış saati 06.00 olup; tıraş, duş gibi eylemleri daha rahat ve hızlı yapabilmek için 5.30 gibi kalkılması tavsiye ediliyor.

BİRLİĞE ERKEN TESLİM OLUN

Birliğe teslim olurken öğleden önce olmaya bakın, zaten işlemler akşam 18.00-19.00'a kadar sürdüğü için ayakta bekliyorsunuz, geç teslim olanların kayıt süreçleri şimdilik muallakmış, yarına kalmış çoğu. Erken teslim olmanız tavsiyedir, yine size kalmış tabii.

2 ADET İĞNE VURULACAK

Grip vb. rahatsızlıkları önleme açısından girişte 2 adet iğne vuruluyor. İğneler vurulduğu esnada veya sonrasında herhangi bir ağrı, acıya sebep olmadığı gibi yanında bir de olası ateş, ağrı yapma durumuna karşı hap veriliyormuş.

YANINIZDA İLAÇ TAŞIMANIZ YASAK

Kullandığınız ilaçlarınız varsa reçetesiyle birlikte kabul ediliyor; yalnız yanınızda taşıyamıyorsunuz, revire teslim edip saatlerinizi belirtmeniz gerekmekte, saatiniz geldiğinde revirden gidip ilaçlarınızı temin edebiliyorsunuz.

ERKENDEN YATACAKSINIZ

Şimdilik yat saati olan 22.00'den sonra birliğin içinde herhangi bir aktivite olmadığını gözlemlemiş arkadaşımız, zaten yorgunluktan dolayı genelde herkes dinlenmeye çekiliyormuş.

YEMESENİZ DE YEMEĞE İNECEKSİNİZ

Yemekhaneler temiz durumda olup, yemekler de yenilebilir derecedeymiş. Neticede toplu yemek, aşırı bir profesyonellik beklememek lazım bu konuda; ayrıca yemeğe katılmamak emre itaatsizlik doğrultusunda suç unsuru olarak kabul edilip o doğrultuda cezai işlem uygulanıyormuş. Yemek saatinde, yemeseniz bile, yemeğe inmeniz gerekiyor.

YALNIZCA 3 KERE ATEŞ EDECEKSİNİZ

Atış eğitimi net bir bilgi olmamakla birlikte ilk gün duyumlarına göre 1 gün olarak verilecekmiş ve 25 metreden 3 atış şeklinde olacakmış.

YATAKLARINIZ TEMİZ OLACAK

Koğuşlar 60 kişilik olup uzun dönem askerler tarafından oldukça hijyenle hazırlanmış, yanınıza yastık yüzü gibi şeyleri almanıza gerek yokmuş. Her yatağın da bir numarası mevcutmuş, dolabınızla aynı numara olacak şekilde.

20 KİŞİLİK BİR MANGA İLE HAREKET EDECEKSİNİZ

En düşük birime manga adı veriliyormuş ve mangalar aynı giriş saatinde girerek aynı zaman diliminde kayıt altına alınan 20 kişilik gruplardan oluşuyormuş.

Manganın bir üstündeki topluluğa da takım adı verilerek bir takım 4 mangadan, yani 80 kişiden oluşuyormuş.

Her manganın başında kısa dönem çavuşlar varmış ve onların da terhis tarihi hemen hemen bedellicilerle aynı zamana denk geliyormuş, rütbeli komutanlar da bu konuda çavuşları uyararak alt üst seviyesinden ziyade daha ılımlı bir ortam oluşmasını sağlamaya çalışmışlar.