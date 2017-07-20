İlk 'Arabuluculuk' ofisi açıldı

KONYAALTI Caddesi'ndeki ofisin açılış kurdelesini, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, Baro Başkanı Polat Balkan, Antalya Arabuluculuk Derneği Başkanı Hayrullah Demir ve arabulucu avukat Yakup Erikel yaptı. Antalya'nın ilk arabuluculuk merkezini açtıkları ifade eden Hakan Öztatar, bundan mutluluk duyduklarını söyledi. Arabuluculuğun Türkiye'de tanınması ve gelişmesinin sürekli arttığını dile getiren Öztatar "Ayrıca Adalet komisyonundan geçen iş kanunu tasarısı 10 gün içinde yasalaşacak. Bundan böyle işçi ve işveren uyuşmazlıkları mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurulmak suretiyle çözüme kavuşacak. Bu da yaklaşık 400 bin uyuşmazlığın mahkemeye gitmeden arabuluculukla çözülmesi demek" diye konuştu. Baro Başkanı Polat Balkan, baro yönetimi olarak arabuluculuğu desteklediklerini ifade etti. Balkan, "İnsanların kendi çözümlerine kendilerinin ulaşması insanlığın da yararına olacaktır. Bunun yanında avukat ile müvekkil arasında yaşanan sorunların da arabuluculuk yöntemi ile mahkemeye taşınmadan, disiplin soruşturmasına konu edilmeden çözüme kavuşacağını inanıyoruz" dedi. Arabuluculuk ofisi ortaklarından Elif Hondu Çil ise "Kadir Uğur Çetinkaya ve Eylem Has ile bir yola çıktık. Antalya'da hiç bir menfaat gözetmeksizin arabuluculuk ofisi kurma kararı aldık. Çok kısa bir süreçte bunu başardık. Güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. Meslekte hepimiz belli bir deneyime ulaştık avukatlık noktasında. Bu zaten bizim yaptığımız bir işti. Ama kanun arabuluculuğun önünü açtı. İnşallah daha da güzel şeyler olacak" dedi.

