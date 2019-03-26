İlk 'Alanya Kalesi' turu

HAYATLARI boyunca Alanya Kalesi’ni hiç görmeyen yaşlı vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen organizasyonda, bu kez de Mahmutseydi Mahallesi’nde yaşayan yaşlı vatandaşlar Alanya Kalesi’ni gezdiler. Teleferik ile Ehmedek ve İç Kale ile başlayan gezi Damlataş Mağarası ile devam etti. Alanya Kalesi’ni büyük bir ilgiyle gezen yaşlılar, gezinin ardından Öğretmen Evi’nde organize edilen yemekte Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül ile bir araya geldiler. Yemek sonrası Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel’e mutluluklarını dile getiren vatandaşlar, Alanya Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, “Alanya Belediyesi olarak Sosyal Belediyecilik anlayışı ile 2014 yılından beri çalışmalarımıza devam ediyoruz. Haftanın 2 günü yaşlı vatandaşlarımız evinden alınıp Alanya’nın tarihi mekânlarını gezdiriyoruz, ardından servisle evlerine ulaşımını sağlıyoruz. Bugün de yaşlılarımız ile mutlu ve huzurlu bir gün geçirdik” dedi.

