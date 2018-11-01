İletişim Fakültesi'nde 'röportaj' tartışması

İLETİŞİM Fakültesi öğrencilerinin teorik alanda gördükleri eğitimi, uygulama alanında gerçekleştirme olanağı sağlayan Akil Haber Ajansı'nda, öğrenciler önce Barış Yarkadaş ile röportaj yaptı. Sitede yayımlanan röportaj, kısa süre sonra siteden kaldırıldı. Yarkadaş, rektörlükten açıklama beklediğini söyledi.

ÖĞRENCİLERDEN TEPKİ

Öğrencilerin Antalya Konyaaltı Kitap Fuarı'na katılan gazeteci İsmail Saymaz ile yaptığı röportaj da ajansın internet sitesinde bir gün kaldıktan sonra, iddiaya göre İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan'ın talimatı ile kaldırıldı.

Bazı akademik isimler, röportajların kaldırılmasının ardından ajanstan ayrılırken, öğrencilerin de 'sansür' iddiasıyla ajansta çalışmak istemediği ileri sürüldü.

'YAZMAMDAN MI RAHATSIZ OLDUNUZ'

Gazeteci İsmail Saymaz da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Saymaz, "Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesindeki gençler, okuldaki haber ajansları için 'Kimsesizler Cumhuriyeti' üzerine söyleşi yaptı. Söyleşi bir gün sonra internet sitesinden kaldırıldı. Aladağ'da 12 çocuğun yanmasından rahatsız olmayıp benim onu yazmamdan mı rahatsız oldunuz?" dedi.

DEKAN: YAYIN İLKELERİ İLE ÖRTÜŞMÜYORDU

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan ise öğrencilerin yaptığı röportajların, ajanstaki akademisyen ekip tarafından izlenmeden ve onayları alınmadan öğrenciler tarafından www.akilhaberajansi.net adlı sitede paylaşıldığını kaydetti. Prof. Dr. Ayhan, "İçerik olarak siyasi tartışmalara zemin hazırlayabileceği düşünülen öğrenci röportajları, bir eğitim öğretim kurumunun yayın mecrasında olmaması gereken ifadelere yer verildiği gerekçesiyle editoryal ekip tarafından yayından kaldırılmıştır. Lisans öğrencilerinin editoryal süreçleri takip etmeden ve içeriği hakkında bilgilendirme yapmadan sitede yayımlamış olduğu söyleşi, Akil Haber Ajansı'nın yayın ilkeleri ile örtüşmediği için söz konusu siteden kaldırılmıştır" dedi.