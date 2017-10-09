İlçe Milli Eğitim'deki film gibi aşk üçgeni mahkemede sonlandı!

ANKARA'DA bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, aşk üçgeni ve kavgalarla sarsıldı. E vli şube müdürü, yasak aşk yaşadığı kadın memur, servis şefiyle evlenince tehdide başladı. Olayın yargıya taşınmasıyla üçlünün görev yeri değiştirildi.

TERK EDİLMEYİ KABULLENEMEDİ

Ankara'da bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yaşanan aşk kavgası, adliyede bitti. Dava dosyasına göre olay şöyle gelişti; Evli ve üç çocuk babası Şube Müdürü H.Y., (55), personel M.T. (34) ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre kadın, H.Y.'yi "Boşanıp benimle evlenecektin, kandırdın" diyerek terk etti. M.T. bir süre sonra da aynı kurumda bölüm şefi olarak çalışan S.F. ile ilişki yaşamaya başladı. Yine iddialara göre terk edilmeyi kabullenemeyen Şube Müdürü, M.T.'ye 'tehdit' mesajları gönderdi. Baskı ve tehditlerden kurtulmak isteyen M.T. ile S.F., evlendi. Buna rağmen tehditler ve taciz devam edince, yeni evli çift olayı yargıya taşıdı. Çift, Milli Eğitim Bakanlığı'na da şikâyet dilekçesi verdi.

4 YILA KADAR HAPİS

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından H.Y. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasına H.Y.'nin şikâyetçi M.T.'ye gönderdiği tehdit mesajları da delil olarak konuldu. Savcılık, "Onun koynunu sana zehir edeceğim, borcunu ödemezsen senin ağzına s....m" gibi mesajlar üzerine Şube Müdürü H.Y., hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçlamasıyla 6 aydan 4 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

DURUŞMAYA POLİS ZORUYLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Davanın ilk duruşması Ankara Batı 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 3 Ekim'de görüldü. Ancak ilk duruşmaya sanık H.Y. katılmazken, müşteki M.T. şikâyetinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, H.Y.'nin bir sonraki duruşmaya polis zoru ile getirilmesine karar verdi.

SINIF ÖĞRETMENİ OLDU

Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi de idari soruşturmasını tamamladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müfettiş raporu üzerine 'personel ve soruşturma, incelemeden' sorumlu olarak görev yapan Şube Müdürü H.Y.'yi, Etimesgut'ta bir ilkokula sınıf öğretmeni olarak tayin etti. Şikâyetçi kadın personel M.T. ve S.F. de ayrı ilçelere gönderildi.