İlber Ortaylı Alanya'da konferansa katılacak

BU yıl ikincisi düzenlenen 'II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi' (INES-2017) ulusal ve uluslararası düzeyde İlber Ortaylı'nın da dahil olduğu çok sayıda bilim insanının katılımı ile 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında DTI University, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya HEP Üniversitesi, Amasya Üniversitesi ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi işbirliği ile Alanya'da gerçekleştirilecek.
Kongrenin amacı, bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, farklı alanlarda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamak.
Sunulan bildirilerin özetleri e-kitap olarak yayınlanacağı kongre kapsamında uluslararası iki karma sergi de düzenlenecek.
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