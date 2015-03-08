"İl sözü verenler hayallerinizle oynuyor"

Alper KUTAY

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hafta sonu Alanya'ya geldi. Alanya Huzurevi'nde temaslarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, daha sonra Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'na (ALTSO) geçti. Burada ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, konferans salonunda bir konuşma yaptı. Programın açılış konuşmasını yapan ve Alanya'da tarım, turizm ve ticaret olmak üzere 3 lokomotif bulunduğunu hatırlatan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "Bölgemiz için Gazipaşa Havalimanı olmazsa olmazımızdı. Son yıllarda yaşanan gelişmelerle Alanya-Gazipaşa Havalimanı (GZP) büyüdü. Alanya'ya doğalgaz gelmesi için 93 bin imza topladık. Bakan Sayın Çavuşoğlu'nun desteğiyle bu imzaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız'a verdik. İnşallah en kısa sürede Alanya'ya doğalgaz gelecek. Doğalgaz sadece ısınmada kullanılmayacak. Bugün 70 TL olan tüp gaz ile aynı oranda doğal gaz kullanıldığında 18 TL olacak” dedi.

‘ÜNİVERSİTE EKONOMİYE CAN VERİR’

Devlet üniversitesi konusuna da değinen Şahin, “Türkiye'de ilk defa bir ilçede Devlet Üniversitesi kuruluyor. Alanya'da yüksek öğrenim gören 5 bin öğrenci var. Bir öğrencinin aylık ortalama harcaması 1.000 TL civarında. Öğrencilerin kış turizmine büyük katkısı oluyor. Öğrenci sayısı 20 bin olursa bundan yılda 120 milyon TL gelir elde edeceğiz” diye konuştu. Akdağ Kayak Merkezi'yle ilgili henüz binlik ve 5 binlik çalışma yapılmadığını da açıklayan Şahin, "ITB Berlin Fuarı'na katıldık. Burada Bakan Sayın Çavuşoğlu'ndan 3 talepte bulunduk. Rusya'da ruble krizi yaşandı. Devlet, Rusya'dan gelen tur operatörlerinin uçaklarına 6 bin dolar yakıt desteği vereceğini açıkladı. Avrupa'daki tur operatörlerine de aynı destek verilsin. Daha çok sayıda Rus'un ülkemizi ziyaret etmesi için ülkemize pasaportla değil, kimlikle girilmesi sağlansın” dedi. Alanya'nın İl olmayı hak ettiğini ancak AKP iktidarında İl kararı verilen hiçbir ilçe olmadığını da hatırlatan Şahin, "İl kararı alınırsa ilk sırada Alanya var. Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) ve Devlet Üniversitesi Alanya'da bir ilk. İl olmak için bizler altyapıyı hazırlıyoruz. Bana ‘Milletvekili veya belediye başkan adayı ol’ dediler. Ben de ‘14 milletvekilimiz olacağına bir bakanımız olsun dedim’ açıklaması yaptı.

‘ŞAHİN HAKSIZ REKABET YARATIRDI’

Şahin’den sonra alkışlar eşliğinde konuşma kürsüsüne çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in milletvekili aday adaylığı konusunda aday adayı olmayarak en doğru kararı verdiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, “Aday adayı olsa bu çalışkanlıkla diğer aday adaylarına karşı haksız rekabet olurdu” dedi. Alanya ile ilgili talepleri bizzat ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’in kendisine ilettiğini ve sürekli irtibat halinde olduklarını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Alanya ilklerin ilçesidir. Türkiye’de ilk kez bir Devlet Üniversitesi, ilk kez bir (Hüseyin Girenes) Fen Lisesi Alanya’ya açıldı, açılıyor. Alanya-Gazipaşa Havalimanı, golf sahaları, otobanlar, tüneller gibi hizmetler zaten ortada. Alanya için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘İSMİ ALAADDİN KEYKUBAT OLMALI’

Türkiye'de ilk defa bir ilçeye (Alanya Hamdullah Emin Paşa) Vakıf Üniversitesi açtıklarına işaret eden Bakan Çavuşoğlu, ilk defa bir ilçeye açılacak Devlet Üniversitesi’nin de Alanya'da olacağını aktardı. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir'in, Alanya’ya kurulması planlanan Devlet Üniversitesi’nin adının 'Mevlüt Çavuşoğlu' olmasını önerdiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Kendisine teşekkür ediyorum, ancak ben bu fikre karşıyım. Bunu hak etmediğimi düşünüyorum. Bunu gönülden söylüyorum. Bu üniversitenin adı, bu şehri bize hediye eden Alaeddin Keykubat olmalı" dedi.

‘TURİZMDE KARAMSAR OLMAYALIM’

Berlin'de ITB Turizm Fuarı’na katılma imkanı bulduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, turizmde geçen seneki rakamların üzerine çıkılabileceğini söyledi. Tüm zorluklara rağmen geçen seneye göre Ocak ayında turist sayısının arttığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, “İngiltere, Almanya ve Hollanda'dan şimdiden rezervasyonlarda çok ciddi artış var. Temkinli olma konusunda görüşlere katılıyorum, ancak karamsar tablo çizmeye gerek yok" diye konuştu. Türkiye'ye daha fazla turist gelmesi için bazı ülkelere vize sürelerini uzattıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Vizeleri 90 günden, 120 ve 150 güne çıkarmak için çalışıyoruz. Bunu, sağlık turizmi için gelenlerin yakınlarıyla birlikte sorunsuz kalabilmeleri için yapacağız. 'Ruslar sadece kimlikle gelebilirler mi' diye çalışma yapıyoruz. Bizden yana bu konuda problem yok ancak Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu arasında kimlikle seyahati de kaldırmayı düşünüyor. Buna benzer çalışmaları var. Bir de havalimanlarına optik okuyucu koymak gerekiyor. Çünkü o kimlikler Latin alfabesiyle değil, Kiril alfabesiyle yazılıyor. Pasaportlar tüm dünyada geçerli olduğu için Latin alfabesiyle yazılıyor. Biz onu da çözeriz. Yeter ki hukuken bir problem olmasın. 'E-vize' işlemini uygulamaya başladık. Şu ana kadar 6.5 milyon kişi bilgisayardan vize aldı. Havalimanlarında kuyrukları kaldırıyoruz. İnsanlar oturduğu yerden en geç 3 dakika içerisinde 'e-vize'sini alıyor” dedi.

‘GZP’YE 1 MİLYON TURİST BEKLİYORUZ’

Ocak ayında turist sayısının geçen yıla oranla arttığını, turizme destek verdiklerini ve turizmin daha iyi olacağını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “GZP'de bu yıl 1 milyon yolcu bekliyoruz. Dünya, Antalya ve Alanya gelişirken bizim vizyonumuzun yerinde sayması mümkün değil. Alanya hizmetin en iyisini hak ediyor. Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Sadece bir sektörle olmaz. Antalya'yı teknolojiyle buluşturmamız lazım. Planlama yapıp yola çıkacağız ve bunu gerçekleştireceğiz. Alanya, spor turizminde merkez olacak. Alanya'ya Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe geliyor. Bugün Süper Lig'de oynayan birçok takımın Alanya’daki gibi bir stadı yok. Alanya’ya Gençlik Merkezi açıldı. Bu merkeze dünyanın her yerinden gençler gelecek. Bu merkez bölgeye istihdam sağlayacak bir projedir. Alanya'nın içme ve sulama suyuna ihtiyacı var. 80 milyon TL'lik isale suyu projesinin temelini attık. Kamulaştırma problemleri var. Bunlar bitince sulama suyu da gelecek” dedi.

‘ULAŞIM ALANYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Doğalgazın yanında bölgenin hızlı trene de ihtiyacı olduğunu da belirten Bakan Çavuşoğlu, “Alanya-Antalya-Konya-Seydişehir-Kayseri arasında hızlı tren projemiz var. Bizim iki havalimanını birleştirmemiz gerekiyor. Sağlık turizmi çok önemli. Alanya'nın buna hazırlanması gerekiyor. Antalya üniversite şehri olmaya başladı. Antalya'nın dinamosu Alanya’dır” diye konuştu. Alanya’nın İl olma hayaline de değinen Bakan Çavuşoğlu, "İl konusundaki tartışmalar gereksiz. 14 yıldır ben size il vaat etmedim. İl olma konusu siyasi bir konudur. İl olmayı vaat edenler sizin hayallerinizle oynuyor. Ne zaman bir hizmet gelse ardından hemen İl konusu gündeme geliyor. O hizmetin tadını yaşattırmıyorlar. Herhangi bir hizmet için Antalya'ya gidiyor musunuz? Alanya İl olmayı hak ediyor. Eğer günün birinde bir ilçe İl olacaksa birinci sırada Alanya bulunuyor. Bunu Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve ben de söylüyorum” dedi.

‘ALANYA’YA OTOBAN GETİRECEĞİZ’

Otoban Projesi'ni de açıklayan Bakan Çavuşoğlu, “Afyon-Burdur-Antalya-Alanya ve Akdeniz sahil yolunun bağlanacağı projenin etütleri bitmek üzere. İtirazları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bildirdik. En kısa zamanda bu otobanı yapmaya başlayacağız" diye konuştu. Akdağ Kayak Merkezi ile ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bu projenin hızlıca bitirilmesi lazım. Bir şeyler yapılmıyorsa, suçlu hemen siyasiler oluyor. 'Ben bunun planını yapıyorum' diye çıkıp ortada bırakılıyorsa bu da olmaz. Biz, yerelden çalışma bekliyoruz ama hiçbir çalışma yapılmamış. Kışın sadece öğrenci olmaz. Alanya'ya turist de gelsin. Alanya’da 5 farklı alanda 7 golf sahası belirlendi. En kısa sürede golf sahalarının ihalesi hazır olacak. 70 ülkeyle vizeleri kaldırdık ama bu yetmez. Schengen ülkeleriyle vizeleri kaldıracağız. Her ülkeyle serbest ticaret anlaşması yapmaya çalışıyoruz. Komşu ülkelerimizle ticaret 13 milyar dolardan 94 milyar dolara çıktı. Amacımız işadamlarımızın önünü açmak” dedi.

‘ADAYLIK NASİP KISMET İŞİDİR’