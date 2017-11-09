İl Jandarma Komutanı Yıldız'dan sürpriz ziyaret

Haber: Alper KUTAY

DENİZLİ İl Jandarma Komutanlığı’ndan gelerek Kıdemli Albay Yusuf Kelleli’nin yerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Cengiz Yıldız, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yücel, “Sayın Yıldız'a geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ardından kendisi de bizleri onurlandırarak makamımızda ziyaret etti. Kendisine teşekkürlerimi sunar, bir kez daha yeni görevinde başarılar dilerim" dedi. Başkan Yücel, ziyaretin anısına Tuğgeneral Cengiz Yıldız’a üzerinde tarihi Alanya Kalesi’nin bulunduğu bir tablo hediye etti.