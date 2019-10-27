İkiz gelinler ve damatlar evlendi!
Ordu'da ikiz kardeşler Neslihan ve Nagihan Cüni, kendileri gibi ikiz Mustafa ve Mehmet Uslu ile evlendi
GÜNCEL 27.10.2019, 16:50 27.10.2019, 16:51
TEK yumurta ikizi Mustafa ve Mehmet Uslu, bir süre önce Çaybaşı ilçesinde yaşayan ikizler Neslihan ve Nagihan Cüni ile tanıştı.
Mustafa Uslu Neslihan Cüni, kardeşi Mehmet Uslu ise Nagihan Cüni ile anlaşarak evlenmeye karar verdi.
Uslu ve Cüni kardeşler, nişan törenlerinin ardından düğünlerini birlikte yapmak üzere gün belirledi.
İkiz kardeşler, Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki düğün salonunda dünyaevine girdi.
Düğün töreninde gönüllerince eğlenen çiftler, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı.
0°
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Namaz Vakti 27 Ekim 2019
|İmsak
|05:49
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|10
|20
|2. Barcelona
|9
|19
|3. Real Sociedad
|10
|19
|4. Atletico Madrid
|10
|19
|5. Real Madrid
|9
|18
|6. Villarreal
|10
|17
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Real Valladolid
|10
|14
|9. Getafe
|9
|13
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Valencia
|9
|13
|12. Levante
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
|17. Celta de Vigo
|10
|9
|18. Real Betis
|10
|9
|19. Leganés
|10
|5
|20. Espanyol
|9
|5