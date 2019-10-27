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İkiz gelinler ve damatlar evlendi!

Ordu'da ikiz kardeşler Neslihan ve Nagihan Cüni, kendileri gibi ikiz Mustafa ve Mehmet Uslu ile evlendi

GÜNCEL 27.10.2019, 16:50 27.10.2019, 16:51
İkiz gelinler ve damatlar evlendi!
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TEK yumurta ikizi Mustafa ve Mehmet Uslu, bir süre önce Çaybaşı ilçesinde yaşayan ikizler Neslihan ve Nagihan Cüni ile tanıştı.
 
Mustafa Uslu Neslihan Cüni, kardeşi Mehmet Uslu ise Nagihan Cüni ile  anlaşarak evlenmeye karar verdi.
Uslu ve Cüni kardeşler, nişan törenlerinin ardından düğünlerini  birlikte yapmak üzere gün belirledi.
 
İkiz kardeşler, Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki düğün salonunda  dünyaevine girdi.
 
Düğün töreninde gönüllerince eğlenen çiftler, mutluluklarını  yakınlarıyla paylaştı.
 

#gelinler #damatlar
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