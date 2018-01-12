İkinci "Kuyu" köpek olayı ... Islık çalarak kurtardılar

BEYKOZ'DA 11 gün boyunca bir kuyuda mahsur kalan "Kuyu"köpeğin hikayesine benzer bir hikaye Pendik'te yaşandı. Pendik Velibaba Mahallesi Tanyeri Sokak adresinde etrafı çevrili boş bir araziden gelen sesleri duyan çocuklar arsa içerisinde su kuyusu içerisine düşen köpeği fark etti.

İhbar sonrası harekete geçen Pendik Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Veteriner İşleri Birimi’nin nöbetçi ekipleri ve itfaiye ile birlikte kurtarma operasyonunu başlattı. 10 metre derinlikteki kuyuya giren ekipler uzun süre yaralı köpeği kurtarmaya çalıştı. Günlerdir kuyuda mahsur kaldığı tahmin edilen köpek , ekipleri kuyunun daralan bölgesinden aşağıya inmesiyle ağ yardımıyla kurtarıldı.

Zaman kaybetmeden bakım evine nakledilen köpeğin tedavisine hemen başlandı. Yapılan muayenede köpekte belirgin bir incinme, yaralanma ya da kemik kırılması gibi bir durum bulunmadığı ancak hayvanın uzun süre kuyuda kalmasından dolayı vücut ısısının düştüğü, açlık ve susuzluğa bağlı olarak bitkin olduğu tespit edildi. Köpeğe serum bağlanarak vücut değerlerinin normal seviyeleri getirilmesi sağlandı. Yetkililer köpeğin durumunun iyiye gittiğini bildirdiler.

Öte yandan, tüm bu yaşanan kurtarma anları kameralarca kaydedildi. Görüntülerde ekipler dar kuyudan içeri girmeye çalışırken, bir yandan da köpeğe ıslık çaldı. Ardından yaralı köpek ağ yardımıyla kurtarıldı.