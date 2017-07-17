Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İkinci 'Hero' vakası! Gözaltına alındı

Ankara'da üzerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle, Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonuna girmek isteyen bir sanık yakını gözaltına alındı

İkinci 'Hero' vakası! Gözaltına alındı

Ankara'da üzerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle, Polatlı darbe davasının görüldüğü Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonuna girmek isteyen bir sanık yakını gözaltına alındı

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:01
İkinci 'Hero' vakası! Gözaltına alındı
banner404

POLATLI'DAKİ  darbe girişimine ilişkin 330 sanıklı davanın görülmesine, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda başlandı.Duruşmayı izlemek isteyen sanık yakınları, güvenlik kontrolünün ardından salona alındı. Güvenlik güçleri, üzerinde "Hero (Kahraman)" yazılı tişörtle salona girmek isteyen Emirhan B'yi gözaltına aldı.Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığı ekiplerince alınıp polise teslim edilen Emirhan B, Polatlı davasında yargılanan amcası eski astsubay Halil İbrahim B'nin duruşmasını izlemek için mahkemeye geldiğini, bir mağazadan satın aldığı tişörtün üstündeki yazının ne anlama geldiğini bilmediğini söyledi.Üniversite öğrencisi olduğunu belirten Emirhan B, ifade işlemleri için Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ÖNCE SUİKAST TİMİ SANIĞI GİYMİŞTİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 13 Temmuz'da görülen duruşmaya, sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde İngilizce "hero" yazan ve "kahraman" anlamına gelen tişörtle girmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarından Mustafa Doğan İnal'ın "Sanıklardan Gökhan Güçlü, üzerinde 'hero' yani 'kahraman' yazan tişörtle mahkeme salonuna gelmiş. Burada kahraman yok. Burada devlete meydan okuma var. Bu tişörtün çıkartılmasını talep ediyoruz." şeklinde itirazı üzerinde taraf avukatları arasında tartışma yaşanmış, mahkeme heyeti, tartışmalara ve duruşma ortamının bozulmasına yol açması nedeniyle sanığın üzerindeki tişörtün değiştirilerek salona getirilmesine oy birliğiyle karar vermişti.Sonra sanığın duruşmaya katılmaktan vazgeçtiğini belirtmesi üzerine sanık Güçlü, duruşma salonundan cezaevine götürülmüştü.14 Haziran'da ise Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce, FETÖ/PDY ve diğer terör örgütü mensubu tutukluların kamuoyunu ve davaları etkilemeye yönelik mesaj içerikli kıyafetlerinin toplatılmasına ilişkin, tüm Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına genelge gönderilmişti. 
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
HEROFETÖ DavasıHero Tişörtü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim