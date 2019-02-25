İLKBAHARIN müjdeleyicisi olarak bilinen cemre tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aralık ayında başlayan kış ayı Mart ayının sonu itibariyle bitecek. Kış ayının sona ermesi ile birlikte doğa ana yeniden renklenecek. Toprakta var olan yaşam yeniden tüm canlılara hayat verecek. Bahar ayının başlamasına kısa süre kaldığını ve havaların ısınacağının müjdeleyicisi olan cemre düşme tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.
Havaya, suya ve toprağa düşen cemre'lerden ilki havaya düştü ilk cemrenin düşmesinin ardından ikinci cemre ne zaman suya düşecek? İşte o sorunun yanıtı...
CEMRE DÜŞME TARİHLERİ
Birincisi havaya: 19-20 Şubat 2019
ikincisi suya: 26-27 Şubat 2019
Üçüncüsü toprağa: 5-6 Mart 2019 tarihlerinde düşecek.
Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
İkinci cemre ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri
Cemre, baharın müjdeleyicisi doğa ananın yeniden canlanışı olarak bilinmektedir. İlk cemrenin düşmesinin ardından vatandaşlar ikinci cemre ne zaman düşecek sorusuna yanıt aramaya başladı. İlki havaya ikincisi suya ve üçüncüsü toprağa düşen cemrenin ikincisi ne zaman suya düşecek?
İLKBAHARIN müjdeleyicisi olarak bilinen cemre tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Aralık ayında başlayan kış ayı Mart ayının sonu itibariyle bitecek. Kış ayının sona ermesi ile birlikte doğa ana yeniden renklenecek. Toprakta var olan yaşam yeniden tüm canlılara hayat verecek. Bahar ayının başlamasına kısa süre kaldığını ve havaların ısınacağının müjdeleyicisi olan cemre düşme tarihleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.