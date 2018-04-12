İkinci Bahar Spor Alanı Alanya'da hizmette

- Toygar DİM

TÜM çalışmaları tamamlanan İkinci Bahar Spor Alanı, dün Tevfik Hoca Evi müdavimlerine tanıtıldı. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapımı tamamlanma aşamasına gelen ve ileri yaş kondisyon aletlerinden oluşan İkinci Bahar Spor Alanı şehrin merkezinde, vatandaşların yürüyüş ve spor yaptıkları Anılgan Yürüyüş Yolu’nda inşa edildi. Parkın ilk misafirleri ise Alanya Belediyesi Tevfik Hoca Alanya Evi müdavimleri oldu.

AKDENİZ BÖLGESİ’NDE BİR İLK

İleri yaştaki vatandaşlara yönelik oluşturulan egzersiz parkında, şehirdeki yaşlı nüfusu daha aktif ve sosyal kılabilmek için Akdeniz Bölgesi’nde ilk, Türkiye’nin ise sayılı olan İkinci Bahar Spor Alanı’nda yaşlı vatandaşlar için her şey düşünüldü.

Kendileri için yapılan spor alanını inceleyen yaşlı vatandaşlar, parktan duydukları memnuniyeti dile getirerek Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür etti.

‘SAĞLIKLI YAŞAMA DAVET EDİYORUM’

Alanya Belediyesi fizyoterapisti Erdem Demir, sporun sağlıklı yaşlanmadaki önemini vurgulayarak "Düzenli egzersiz demek daha sağlıklı bir yaşam demektir. Şehrimizdeki bütün ileri yaştaki vatandaşlarımızı bu parkımızda düzenli spora ve sağlıklı yaşama davet ediyorum" dedi.

‘SOSYALLEŞMELERİNE KATKIDA BULUNACAK’

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar da "Başkanımızın yaşlı vatandaşlarımız için hayata geçirdiği bu parkı, ileri yaştaki vatandaşlarımızın evlerinden çıkarak fiziksel aktivitelerini arttırmaları için oluşturduk. Bundan sonraki süreçte diğer bölgelerimizdeki ileri yaştaki vatandaşlarımıza yönelik sosyal aktivite alanlarına ağırlık vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.