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İki oğlunu da kaybeden Hüsnü Çoban, Türk televizyon tarihine geçti

Türk izleyicisinin elinde büyüyen oğullarından biri iftiraya kurban giden, diğeri de katil zanlısı olarak hapse düşen Hüsnü Çoban, TV tarihinin en talihsiz karakterlerinden biri olarak tarihe geçti

İki oğlunu da kaybeden Hüsnü Çoban, Türk televizyon tarihine geçti

Türk izleyicisinin elinde büyüyen oğullarından biri iftiraya kurban giden, diğeri de katil zanlısı olarak hapse düşen Hüsnü Çoban, TV tarihinin en talihsiz karakterlerinden biri olarak tarihe geçti

11 Nisan 2018 Çarşamba 13:33
İki oğlunu da kaybeden Hüsnü Çoban, Türk televizyon tarihine geçti
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KANAL D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın efsane karakterlerinden Hüsnü Çoban'ı kaleme alan Posta yazarı Mesut Yar, "Şu adamın yüzünü gülerken görmek hiç nasip olmadı" ifadelerini kullandı.

İşte Mesut Yar'ın yazısındaki ilgili kısım;

Türk TV tarihinin en talihsiz karakteri konusunda kararsızdım. Ama şu son gelişmeler gösterdi ki "talihsiz" diye bir tanım varsa "Arka Sokaklar"ın (Kanal D) Hüsnü Çoban komiserinin eline kimse su dökemez...

İKİ OĞLUNU HAPSE GÖNDERDİ

Geçtiğimiz sezon karısı Suat'ı öte tarafa yolcu eden Hüsnü Çoban, neredeyse elimizde büyüyen iki oğlunu hapse gönderdi. Biri iftira ile, diğeri de katil zanlısı olarak...

HER ŞEY OLDU AMİR OLAMADI

Şu adamın yüzünü gülerken görmek hiç nasip olmadı. Vuruldu, öldü, dirildi, sevdiklerini kaybetti, yokluklarla bilendi... Her şey oldu ama amir olamadı. Daha büyük talihsizlik tanımı olan varsa, beri gelsin!

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Anahtar Kelimeler:
Hüsnü çobanMesut YarKanal D
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