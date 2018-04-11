İki oğlunu da kaybeden Hüsnü Çoban, Türk televizyon tarihine geçti

KANAL D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar'ın efsane karakterlerinden Hüsnü Çoban'ı kaleme alan Posta yazarı Mesut Yar, "Şu adamın yüzünü gülerken görmek hiç nasip olmadı" ifadelerini kullandı.
İşte Mesut Yar'ın yazısındaki ilgili kısım;
Türk TV tarihinin en talihsiz karakteri konusunda kararsızdım. Ama şu son gelişmeler gösterdi ki "talihsiz" diye bir tanım varsa "Arka Sokaklar"ın (Kanal D) Hüsnü Çoban komiserinin eline kimse su dökemez...
İKİ OĞLUNU HAPSE GÖNDERDİ
Geçtiğimiz sezon karısı Suat'ı öte tarafa yolcu eden Hüsnü Çoban, neredeyse elimizde büyüyen iki oğlunu hapse gönderdi. Biri iftira ile, diğeri de katil zanlısı olarak...
HER ŞEY OLDU AMİR OLAMADI
Şu adamın yüzünü gülerken görmek hiç nasip olmadı. Vuruldu, öldü, dirildi, sevdiklerini kaybetti, yokluklarla bilendi... Her şey oldu ama amir olamadı. Daha büyük talihsizlik tanımı olan varsa, beri gelsin!
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.